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Alperen Ocakları referandum kararını verdi
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Alperen Ocakları referandum kararını verdi

Alperen Ocakları rerandum kararı ne oldu? Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Mican 'hayır' verecekleri yönündeki haberi yalanladı.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşad Mican, bazı basın yayın kuruluşlarının "Alperenler referandumda 'hayır' sinyali verdi" şeklideki haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yalan haberle birlikte algı operasyonu yapmak istiyorlar. Bizi bu oyuna alet etmesinler. Bizler bu oyunlara alet olmayacağız." dedi.

Mican, İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, referandumda "hayır" oyu kullanacakları yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.

DOĞRU DEĞİL

Halk TV, Odatv ve Cumhuriyet gazetesinde ismi kullanılarak "Mican, referandumda 'hayır' sinyali verdi" şeklindeki haberlerin yalan olduğunu aktaran Mican, "Bunların haberleri doğru değildir. Benim, 'Partili cumhurbaşkanını istemiyoruz, cumhurbaşkanlığı sistemine ve anayasa değişikliğindeki maddelere karşıyız' şeklinde kesinlikle bir açıklamam yok. Böyle bir açıklamada bulunmadım. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı ve aynı zamanda Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım. Büyük Birlik Partisi, henüz referandumdaki tavrının ne olacağına ilişkin bir karar vermiş değildir. İstişare aşamasındadır. Biz partinin karar verme mercisinde bulunan yetkililerin ne tür karar vereceklerine karışmıyoruz." diye konuştu.

Mican, adı geçen yayın kuruluşlarının algı operasyonları yaparak, insanları zan altında bırakan yayınlara imza atmasını üzücü bulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunların yaptıklarına 'yalan haber' diyoruz. Çünkü, böyle bir haber yok. Yalan haberle birlikte adeta algı operasyonu yapmak istiyorlar. Bizi bu oyuna alet etmesinler. Bizler bu oyunlara alet olmayacağız. Daha önceden buna benzer birtakım olaylar yaşanmıştı. FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinde böyle bir şey çıkmıştı. Görüyoruz ki aynı algı operasyonları devam etmektedir. Biz hiçbir şekilde 'evet' veya 'hayır' yönünde bir basın açıklaması yapmadık. Yakında BBP yetkilileri, bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum."

"KÖHNEMİŞ SİSTEMİN DEĞİŞMESİNDEN YANAYIM"

Yalan haberlerle algı operasyonu yapan medya kuruluşları hakkında yasal girişimlerde bulunacaklarına dikkati çeken Mican, haberin kaynağını araştırmadan, ne olduğu bilmeden Alperen Ocaklarının sosyal medyada malzeme yapılmasının hesabını soracaklarını ifade etti.
Mican, vatan ve millet için önemli gördükleri gelişmeleri desteklediklerini, Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinde gitmeye devam edeceklerini, sandıktaki tavırlarını da memleket ve halk yararına göre ortaya koyacaklarını söyleyerek, "Sayın genel başkanımız, getirilmek istenen cumhurbaşkanı sisteminde milletin ve memleketini yararı olduğunu gördüğünde, kesinlikle 'hayır' demez. Bu konuda genel merkez iyi bir karar verecektir. Ben de bir Alperen olarak köhnemiş sistemin değişmesinden yanayım. Darbeci sistemin kaldırılmasını istiyorum. Bizim kardeşlerimiz ferasetlidir, sandıkta ne yapacağını bilirler. Çünkü, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu da bu köhnemiş sistemin değişmesini istiyordu. Cumhurbaşkanlığı sistemi insanlara faydalı olacaksa, tabii ki insanlar bunu destekleyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.
"Şu an itibarıyla ben hayırcı değilim" diyen Mican, "Bizi o bahsettiğimiz haberlerle hayırcı gibi gösteriyorlar. Oysa şu an itibarıyla biz hayırcı değiliz. 'Hayır' oyu kullanacağımız yönünde de bir açıklamamız olmadı. Ayrıca Halk TV, tam bir yıl önce LGBT'li ahlaksızların eylemlerine 'dur' dediğimiz görüntülerimiz kullanmış. Bu yayın organları eski görüntülerimizi kullanarak, bir algı operasyonu yapmaya kalkışıyor. Bizleri 'hayır'a itiyorlar ama biz hayırcı değiliz, hayır da demedik." şeklinde konuştu.

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