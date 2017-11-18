Alperen'in okulunda ceza odaları ortaya çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'in okulun servisinde unutulması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müfettişlerinin hazırladığı raporda, okulda çocuklar için ceza odaları açıldığı, çocuklara şiddet uygulandığı ortaya çıktı.

15 Ağustos'ta anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Sevgi Yumağı Anaokulu'nda yaşananlarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerince rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda müfettişler okul hakkında detaylı bir çalışma yaparak okula giden öğrencilerin velileriyle de görüştü. Raporda ifadelerine başvurulan velilerin iddialarına göre; okulda çocuklar için ceza odalarının bulunduğu, çocuklara şiddet uygulandığı, yaşları tutmadığı halde çocukları okula kayıt ettikleri ve serviste kapasitesinin üzerinde çocuk taşındığı belirtildi.



ÇOCUKLARIN KOLLARINDA MORLUKLAR VE DİŞ İZLERİ GÖRÜRMÜŞ

9 Kasım'da Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanan sanıkların dava dosyasına da konulan raporda, velilerin anlattıkları okulun eğitim yuvasından ziyade her şey olduğunu ortaya koydu. Söz konusu raporda çocukların yaşının tutmadığı halde yasadışı yollarla çocukların kayıt ettirildiği belirtilirken bir velinin ağzından yazılanlar pes dedirtti. Velilerin anlattığına ve raporda belirtilene göre; okulun top havuzu odası ile bodrum katı gibi alanların yaş gruplarına göre ceza odası olarak kullanıldığı ve öğrencilerin bu bölgelere kapatıldıklarına yer verildi. Bunların yanı sıra bazı velilerin anlattıkları okulda çocuklara işkence edildiğini ihtimalini de göz önüne getirdi. Bazı velilerin rapora da geçen ifadelerine göre çocukların kollarında morluklar ve diş izlerinin de olduğu ve çocuğunun karanlık yerlerden korkmaya başladığını, uyuyamadığını, gece uykusundan sıçrayarak uyandığını ve hatta tuvalete bile tek başına gitmeye korktuğunu belirtilmiş.



SANIKLARA 14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 6 sanık hakkında davanın iddianamesinde servis şoförü Tamer İ. ve eşi Yurdagül İ.'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarından 3 yıldan 14 yıla kadar, tutuksuz yargılanan servis hostesi Dilara K. hakkında da 3 yıldan 9 yıla kadar, okuldaki görevlilerden Bekir G. hakkında "bilinçli taksirli ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıldan 9 yıla, Arzu G. hakkında ise "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar, Ahmet S. içinse "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "suça azmettirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar ceza talep edildi.