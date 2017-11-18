Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Alperen'in okulunda ceza odaları ortaya çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Alperen'in okulunda ceza odaları ortaya çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'in okulun servisinde unutulması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müfettişlerinin hazırladığı raporda, okulda çocuklar için ceza odaları açıldığı, çocuklara şiddet uygulandığı ortaya çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'in okulun servisinde unutulması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müfettişlerinin hazırladığı raporda, okulda çocuklar için ceza odaları açıldığı, çocuklara şiddet uygulandığı ortaya çıktı.
15 Ağustos'ta anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Sevgi Yumağı Anaokulu'nda yaşananlarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerince rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda müfettişler okul hakkında detaylı bir çalışma yaparak okula giden öğrencilerin velileriyle de görüştü. Raporda ifadelerine başvurulan velilerin iddialarına göre; okulda çocuklar için ceza odalarının bulunduğu, çocuklara şiddet uygulandığı, yaşları tutmadığı halde çocukları okula kayıt ettikleri ve serviste kapasitesinin üzerinde çocuk taşındığı belirtildi.

ÇOCUKLARIN KOLLARINDA MORLUKLAR VE DİŞ İZLERİ GÖRÜRMÜŞ
9 Kasım'da Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanan sanıkların dava dosyasına da konulan raporda, velilerin anlattıkları okulun eğitim yuvasından ziyade her şey olduğunu ortaya koydu. Söz konusu raporda çocukların yaşının tutmadığı halde yasadışı yollarla çocukların kayıt ettirildiği belirtilirken bir velinin ağzından yazılanlar pes dedirtti. Velilerin anlattığına ve raporda belirtilene göre; okulun top havuzu odası ile bodrum katı gibi alanların yaş gruplarına göre ceza odası olarak kullanıldığı ve öğrencilerin bu bölgelere kapatıldıklarına yer verildi. Bunların yanı sıra bazı velilerin anlattıkları okulda çocuklara işkence edildiğini ihtimalini de göz önüne getirdi. Bazı velilerin rapora da geçen ifadelerine göre çocukların kollarında morluklar ve diş izlerinin de olduğu ve çocuğunun karanlık yerlerden korkmaya başladığını, uyuyamadığını, gece uykusundan sıçrayarak uyandığını ve hatta tuvalete bile tek başına gitmeye korktuğunu belirtilmiş.

SANIKLARA 14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 6 sanık hakkında davanın iddianamesinde servis şoförü Tamer İ. ve eşi Yurdagül İ.'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarından 3 yıldan 14 yıla kadar, tutuksuz yargılanan servis hostesi Dilara K. hakkında da 3 yıldan 9 yıla kadar, okuldaki görevlilerden Bekir G. hakkında "bilinçli taksirli ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıldan 9 yıla, Arzu G. hakkında ise "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar, Ahmet S. içinse "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "suça azmettirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar ceza talep edildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fikret Orman: Şampiyon olacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç ve Afrin'i işaret etti
ABD'li savcılar hakkında soruşturma
Eskişehir Basket'in rakibi Fenerbahçe
Alperen'in okulunda ceza odaları ortaya çıktı
Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışlar vardı ki alçaklar yapar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Beşiktaş-Akhisar maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş-Akhisar maçı golleri ve geniş özeti
Erdoğan'dan belediye başkanları ile sürpriz toplantı
Erdoğan'dan belediye başkanları ile sürpriz toplantı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'NATO soruşturması'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'NATO soruşturması'
2018 Ocak emekli zam oranları! Emekli maaşları ne kadar olacak?
2018 Ocak emekli zam oranları! Emekli maaşları ne kadar olacak?
TSK'dan NATO açıklaması
TSK'dan NATO açıklaması
Bank Asya'nın iflasına karar verildi
Bank Asya'nın iflasına karar verildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Fikret Orman: Şampiyon olacağız!
Fikret Orman: Şampiyon olacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç ve Afrin'i işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç ve Afrin'i işaret etti
ABD'li savcılar hakkında soruşturma
ABD'li savcılar hakkında soruşturma
Eskişehir Basket'in rakibi Fenerbahçe
Eskişehir Basket'in rakibi Fenerbahçe
Alperen'in okulunda ceza odaları ortaya çıktı
Alperen'in okulunda ceza odaları ortaya çıktı
Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışlar vardı ki alçaklar yapar
Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışlar vardı ki alçaklar yapar
'Cumhurbaşkanımız arkamızda durdu, Vodafone Park'ı yaptık'
'Cumhurbaşkanımız arkamızda durdu, Vodafone Park'ı yaptık'
Osmanlı Mirası masaya yatırılıyor
Osmanlı Mirası masaya yatırılıyor
3 yaşında 18 kez kalbi durdu
3 yaşında 18 kez kalbi durdu
'Tek teker Arif' son yolculuğuna uğurlandı
'Tek teker Arif' son yolculuğuna uğurlandı
Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar
Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English