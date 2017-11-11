11.11.2017 14:00 Alperen'in cansız bedenini okula böyle taşımışlar

İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in serviste unutularak ölmesinin ardından okul tarafından saklanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alperen Sakin'in cansız bedeninin okul içerisine alınması güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in serviste unutularak ölmesinin ardından okul tarafından saklanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alperen Sakin'in cansız bedeninin okul içerisine alınması güvenlik kamerasına yansıdı.

3 yaşındaki Alperen Sakin, geçtiğimiz 15 Ağustos günü Çiğli ilçesinde bir anaokulu servis içerisinde unutuldu ve saatlerce araç içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Olay tüm Türkiye'yi üzüntüye boğarken, servis şoförü Tamer İ., kreş sahibi ve aynı zamanda servis şoförünün eşi Yurdagül İ. tutuklanırken 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaşanan olay sonrasında savcı Şükran Dedeağaoğlu'nun sanıklar hakkında hazırladığı iddianame Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilirken sanıklar hakkında dava açıldı. Sanıklar geçtiğimiz cuma günü ilk kez hakim karşısına çıktı.



6 kişi hakkında dava açıldı

Servis şoförü Tamer İ. ve eşi Yurdagül İ.'nin tutuklu yargılandığı davada savcı, karı-koca hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarından 3 yıldan 14 yıla kadar ceza talep etti. Tutuksuz yargılanan servis hostesi Dilara K. hakkında da 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı yine okuldaki görevlilerden Bekir G. hakkında "bilinçli taksirli ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıldan 9 yıl, Arzu G. hakkında ise "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar cezasını istedi. Öte yandan, Ahmet S. içinse "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "suçuna azmettirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar ceza talep edildi.



Güvenlik kamerası görüntüsü çıktı

Alperen Sakin'in ölümüne neden olan ve ilk başta okul sahibi tarafından saklanmaya çalışılan polis ekiplerinin araştırmasıyla bulunan okula ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Okul güvenlik kamerası kayıtları uzmanlarca incelendi. Yapılan incelemelerde, gerçekler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, Alperen Sakin ve arkadaşlarının servis aracı ile saat 08.08'de anaokulun önüne getirildiği görüldü. Okulda olmadığı 9 saat sonra fark edilen minik Alperen'in cansız bedeninin 17.01'de, okul görevlisinin kollarında okul bahçesinden içeri alındığı belirlendi. Okul içinde 2 dakika 41 saniye tutulan Alperen'in, 17.03'de üzerine çarşaf sarılı olarak çıkartılıp hastaneye özel araçla götürüldüğü tespit edildi. Bilirkişilerin incelediği görüntülerde, okuldaki çocukların olanları fark etmeyip yemek yedikleri, personelin ise büyük telaş yaşadığı yer aldı.

(Atakan Şen/İHA)

