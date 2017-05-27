Alper'in yerine Emenike

Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de cezalı olan Alper Potuk'un yerine Emenike ilk 11'de sahaya çıktı. Nijeryalı oyuncu hücumda forma giyerken, Alper Potuk'un bölgesinde ise Van Persie oynadı.
Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de cezalı olan Alper Potuk'un yerine Emenike ilk 11'de sahaya çıktı. Nijeryalı oyuncu hücumda forma giyerken, Alper Potuk'un bölgesinde ise Van Persie oynadı. Spor Toto Süper Lig'de 3. sıra için mücadele eden Fenerbahçe, taraftarı önünde Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takımda bu sezonun en çok tartışılan ismi olan Emenike ilk 11'de sahaya çıktı. Gençlerbirliği karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve bu mücadelede takımını yalnız bırakan Alper Potuk'un yerine, Teknik Direktör Dick Advocaat, Emenike'yi ilk 11'de sahaya sürerken, Hollandalı yıldız Robin van Persie'yi, orta sahaya çekerek Alper Potuk'un bölgesinde oynattı. (Bozhan Memiş / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.