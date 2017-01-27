Alpay Özalan'dan Hakan Ünsal'a 'evet' yanıtı

Hakan Ünsal, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile başkanlık sistemine destek vermişti. Ünsal, videonun sonunda Alpay Özalan'a topu atarken, Alpay Özalan da başkanlık sistemine destek verdi.

Hakan Ünsal, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile başkanlık sistemine destek vermişti. Ünsal, videonun sonunda Alpay Özalan'a topu atarken, Alpay Özalan da başkanlık sistemine destek verdi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal twitter hesabı üzerinden bir video yayımlayıp başkanlık sistemi için 'evet' demişti. Videonun sonunda "Sevgili Alpay Özalan hocam sen de var mısın?" sorusuna Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'dan cevap gecikmedi.

Özalan, twitter hesabı üzerinden yayımladığı videoda, "Hakan Ünsal davetini aldım. Yeni bir Türkiye için evet diyorum. Güçlü bir Türkiye için evet diyorum. Aydınlık bir ülke için evet diyorum. Bağımsız özgür bir Türkiye için evet diyorum. Çocuklarımızın geleceği için evet diyorum. Ülkemi çok sevdiğim için evet diyorum. Türk sanat müziğinin değerli ismi Sayın Muazzez Ersoy siz de var mısınız?" ifadelerine yer verdi.

