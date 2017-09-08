08.09.2017 22:46 'Alo 140' terör ihbar hattı tanıtıldı

Terörün önüne geçmek amacıyla kurulan 'Alo 140' terör ihbar hattının tanıtım filmi için ünlü isimler kamera karşısına geçti. Terörün önüne geçmek amacıyla kurulan "Alo 140" terör ihbar hattının tanıtım filmi için ünlü isimler kamera karşısına geçti.

Terörle mücadele eden güvenlik güçlerine yardımcı olma isteyen vatandaşların sıklıkla başvurduğu "Alo 140" terör ihbar hattının daha etkin kullanımı amacıyla tanıtım filmi çekildi. Pek çok tanıdık ismin yer aldığı filmde, "Terörü birlikte durdurabiliriz" mesajı verildi.

(Caner Ünver / İHA)

