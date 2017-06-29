Almanya'yı Erdoğan korkusu sardı

G20 Zirvesi için Almanya'ya gitmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Erdoğan'ın G-20 Zirvesi dışında kamuoyu karşısına çıkması, iki ülke arasındaki tansiyon göz önünde bulundurulursa uygun olmaz” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel konuya ilişkin açıklamayı Rusya ziyareti sırasında yaptı. Gabriel, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik düzenlemek için resmi başvuru yaptığını açıkladı.

"UYGUN OLMAZ"

Gabriel, "Dün Türkiye'den Türk Devlet Başkanı Erdoğan G20 zirvesi çerçevesinde vatandaşlarına konuşmak istediği için resmi bir başvuru aldık. Erdoğan'ın G-20 Zirvesi dışında kamuoyu karşısına çıkması, iki ülke arasındaki tansiyon göz önünde bulundurulursa uygun olmaz” dedi.

"SALON VERİLMEDİ" İDDİASI

Alman basınında çıkan haberlerde G20 zirvesine katılmak üzere Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirilmiş, Erdoğan'ın konuşma yapmak için etkinlik düzenlenebilecek salonlara başvurulduğu ve salonlardan olumsuz yanıtlar verildiği haberlerine yer verilmişti.