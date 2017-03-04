Almanya'ya tepki: 'Yapmış olduğumuz sistem değişikliğinden size ne?'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Avrupalı dostlara şunları söylemek istiyorum; size ne Türkiye'deki sistem değişikliğinden, Almanya'da mı sistem değişikliği oluyor, Almanya için bir anlam mı ifade ediyor, bizim yapmış olduğumuz sistem değişikliğinden size ne' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Avrupalı dostlara şunları söylemek istiyorum; size ne Türkiye'deki sistem değişikliğinden, Almanya'da mı sistem değişikliği oluyor, Almanya için bir anlam mı ifade ediyor, bizim yapmış olduğumuz sistem değişikliğinden size ne" dedi.

Bakan Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlediği toplantıda referandum startını verdi. Yapılan toplantının ardından açıklama yapan Bakan Çelik, "Bugün milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla il başkanlığımızın düzenlemiş olduğu seçim koordinasyon merkezinin çalışmalarını 16 Nisan'a doğru giderken teşkilatlarımızın hangi noktada olduğunu, hizmetlerin hangi noktada olduğunu değerlendirmek için bir araya geldik. Gördük ki teşkilatımız tüm alt yapı çalışmalarını tamamlamış, inşallah 16 Nisanda ipi göğüsleme, başarıyı elde etme, evetlerle Şanlıurfa'yı donatma konusunda kararlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Teşkilatımızı tebrik ediyorum. 30 büyükşehir içinde Şanlıurfa'nın 1. olması için arkadaşlarımızın dayanışması var inşallah yapacağımız sağlıklı çalışmalarla 16 Nisan'da Şanlıurfa'nın 30 büyükşehir içinde 1. olması konusunda bugün yaptığımız toplantıdan sonra buna olan inancım arttı" dedi.



BAKAN ÇELİK'TEN AVRUPA'NIN ÇİFTE STANDARDINA TEPKİ

"Bugün görüyoruz çok enteresandır Avrupa'da bazı ülkeler FETÖ'ye propaganda yapabilirsin, PKK'ya propaganda yapabilirsin, terör örgütlerine propaganda yapabilirsin ama Türkiye Cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına propaganda yapamazsın gibi bir yaklaşımı ibretle görüyoruz" diyen Bakan Çelik, "Buradan bu tavırlarını kınadığımızı, bunun Demokrasinin 'd'si ile masaya yatırılmasının mümkün olmadığını belirtmek istiyorum. Bu kadar yanlış unsurlara kapılarını açanların, mikrofonlarını açanların Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı bu hasmane tutumlarının ne anlama geldiğini milletimiz, 80 milyon çok iyi anlıyor. 16 Nisan'da bu yapılanlara karşı uyamayanların uyanmalarına vesile olduklarını milletimizin sandıkta en iyi şekilde cevap vereceğe eminiz" dedi.



"TÜRKİYE'NİN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNDEN SİZİ NE"

Bakan Çelik açıklamalarının devamında, "Avrupalı dostlara şunları söylemek istiyorum size ne Türkiye'deki sistem değişikliğinden, Almanya'da mı sistem değişikliği oluyor, Almanya için bir anlam mı ifade ediyor, bizim yapmış olduğumuz sistem değişikliğinden size ne, seçimin içeriğinden size ne, referandumun içeriğinden size ne, sizi niye ilgilendiriyor bu konu. Eğer bizim yeni sisteme geçişimiz, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimiz bu Avrupalı dostları rahatsız ediyorsa ne kadar doğru yolda olduğumuzu görmüş oluyoruz. Biz Millet için varız, millet için doğruluğu yapmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. İl ve ilçe teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla büyük bir dayanışma içerisindeler. Kendilerini tebrik ediyorum ve 16 nisan referandumunun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Bekir Basmacı / İHA)