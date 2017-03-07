Almanya'ya sert tepki: PKK ile yatıp FETÖ ile kalkıyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Almanya eğer PKK'nın dayatma ve telkiniyle AKP'li bakan ve milletvekillerinin vatandaşlarımızla buluşmasını sabote ediyorsa, biz bunu açıkça Türkiye düşmanlığı sayar, Berlin'in iradesini Kandil'e devretmiş kabul ederiz' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Almanya eğer PKK'nın dayatma ve telkiniyle AKP'li bakan ve milletvekillerinin vatandaşlarımızla buluşmasını sabote ediyorsa, biz bunu açıkça Türkiye düşmanlığı sayar, Berlin'in iradesini Kandil'e devretmiş kabul ederiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Almanya, Avusturya ve Hollanda'nın tutumlarını değerlendiren Bahçeli, "Almanya eğer PKK'nın dayatma ve telkiniyle AKP'li bakan ve milletvekillerinin vatandaşlarımızla buluşmasını sabote ediyorsa, biz bunu açıkça Türkiye düşmanlığı sayar, Berlin'in iradesini Kandil'e devretmiş kabul ederiz. Siyasi parti temsilcilerinin vatandaşlarımızla kanuni hak ve sınırlar çerçevesinde bir araya gelme arzusu anlaşılan Şansölye Merkel'in tahammülsüzlüğünü kabartmıştır. Adalet Bakanının, Ekonomi Bakanının ve dün de eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının vatandaşlarımızla toplantı istek ve beklentilerini sudan bahanelerle kasıtlı olarak kösteklemenin başka bir izahı olmayacaktır. Yoksa Almanya 'hayır' cephesinde yerini almıştır da bizim mi haberimiz olmamıştır? Yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya, Türkiye'ye karşı örtülü faaliyetlerin elebaşı ülkelerden birisidir. PKK ile yatıp FETÖ ile kalkmaktadır. Koynunda Mehmetçik katillerini barındıranlar doğrudan doğruya dökülen şehit kanlarında iz ve parmakları olan maskeli Vandallardır. Avrupa ülkeleri kültürde Grek, dinde Hristiyan, hukukta Roma'ya kökten bağlıdır. Sırf bu nedenle de Müslüman Türk milletine asırlardır ters bakmakta, bölüp parçalamak için fırsat kollamaktadır. Karşımızda saf saf dizilip, canilerin arkasına saklanarak Türkiye'ye zehir kusanlara, fitne saçanlara son nefesimize, son ferdimize kadar haklı mücadelemizi sürdürmezsek yaşamak bize haram olsun. Almanya'nın yolu yol değildir, acilen dönmelidir. Tüm dünya bilsin, tüm dünya aklında tutsun. Türk milleti birdir, Türkiye düşmanca tutum ve davranışlara karşı tek yürek, tek bilek, tek sestir. Avrupa duy sesimizi, bu ses Türk'ün hiç dinmeyen ayak ve kudret sesidir" diye konuştu.

(İlker Turak / İHA)