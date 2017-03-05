Almanya'ya sert tepki: Nazi uygulamalarından farklı değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bakanların programlarını antidemokratik biçimde iptal eden Almanya'yı sert sözlerle eleştirerek, 'Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bakanların programlarını antidemokratik biçimde iptal eden Almanya'yı sert sözlerle eleştirerek, "Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil" dedi.

İstanbul'da Kadın ve Demokrasi Buluşması Programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk bakanların programlarını komik gerekçelerle iptal eden Almanya'yı sert sözlerle eleştirerek, "Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsınlar konuşturmasınlar. Yani konuşturmamakla Almanya'daki oyların 'evet' değil de 'hayır' çıkacağını mı zannediyorsunuz? Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz" dedi.



KANDİL'İN 'HAYIR' DEDİĞİNİ HATIRLATTI

Erdoğan, terör örgütü PKK'nın referandumdan 'hayır' çıkması için var gücüyle çalıştığını hatırlattı, hayır tuzağına düşülmemesini istedi. Cumhurbaşkanı, "Şimdi kardeşlerim, eğer 16 Nisan'da 'hayır' oyu vermek suretiyle Kandil'le beraber o değirmene su taşıyacaksak, ülkemizin halinin ne olacağını düşünün. 'Evet' dersek ne olacak, onu da söyleyeyim. 'Evet' dersek biz 18 yaşındaki gençlerimizi parlamentoya taşımak suretiyle ülkenin kaderinde söz sahibi yapacağız, olay bu.' ülkenin kaderinde söz sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Türk tipi bir başkanlık sisteminin getirildiğini belirten Erdoğan, 'tek adamlık' geleceği iddiasının külliyen yalan olduğunu belirtti, "İstikrarın yolu evetten geçer" diye devam etti.

