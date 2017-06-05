Almanya'ya 'İncirlik' izni yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman heyetin İncirlik Üssü'nü değil, Konya'daki NATO Üssü'nü ziyaret etmesinin mümkün olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman heyetin İncirlik Üssü'nü değil, Konya'daki NATO Üssü'nü ziyaret etmesinin mümkün olduğunu açıkladı. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim önerimiz, şu anda Konya NATO Üssü'nü Alman heyetinin ziyaret etmesidir. Bununla başlamakta fayda var. İncirlik dahil biz hepsini bugün değerlendirdik. Şu an itibariyle İncirlik değil, Konya'daki NATO Üssü'ne ziyaret mümkün" dedi. (Derya Yetim / İHA)
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