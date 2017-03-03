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Almanya'ya bir tepki de Bakan Elvan'dan
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Almanya'ya bir tepki de Bakan Elvan'dan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşlarıyla buluşma toplantılarını iptal eden Almanya'ya tepki gösterdi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşlarıyla buluşma toplantılarını iptal eden Almanya'ya tepki gösterdi.
Almanya'nın terör örgütlerine kucak açtığını belirten Bakan Lütfi Elvan, Almanya'nın Türkiye'ye karşı büyük bir hata yaptığını söyledi. Bakan Elvan, "Almanya, bakanlarımızın toplantılarını engelleyerek skandal bir uygulamaya imza atmıştır. Bildiğiniz gibi Almanya hep 'ileri demokrasi sahibiyiz' şeklinde ifadeler kullanan ve demokrasinin son derece iyi işlediğini ifade eden bir ülke. Bu yapılan davranış şekli, uygulama, ne ifade özgürlüğüne sığınır, ne ifade özgürlüğüyle bağdaşır, ne demokratik hak ve hürriyetlerle bağdaşır. Gerçekten bu son derece çirkin, ayıp, hele hele Avrupa'nın göbeğinde, Avrupa Birliği'nin en önemli ülkelerinden birisi olan Almanya'da bunun gerçekleşmiş olması bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Bu Almanya'nın ifade özgürlüğünün içine sindiremediğinin apaçık bir göstergesidir diye düşünüyorum. Almanya, Türkiye'nin demokratik kurumlarının önemli yöneticilerinden birisi olan bakanlarımıza bu kapıyı kapatmakla çok büyük bir hata yapmıştır. Ama bunun yanında Almanya, terör örgütlerine, kapısını sonuna kadar açmıştır. Bugün, PKK terör örgütü Almanya'da cirit atmaktadır. PKK terör örgütü liderleri Alman televizyonlarında boy boy gösterilmekte ve onların açıklamaları ve beyanatlarına yer vermektedir. Almanya demokrasiden yana mıdır, terörden yana mıdır? Bunu çok açıklıkla ifade etmelidir. Almanya büyük bir testin aşamasındadır. Bunu net olarak ortaya koyması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye DEAŞ ile PKK ile FETÖ ile diğer terör örgütleriyle mücadele ederken, Almanya, Türkiye'de darbe girişimi yapmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütüne kapısını açması, yine Türkiye'de çoluğu, çocuğu, daha kundağındaki bebeği öldüren PKK terör örgütüne kucak açması son derece manidardır diye düşünüyorum. Bu noktada kendilerine mutlaka çeki düzen vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Almanya'nın bu tutumunu gerçekten şiddetle kınıyorum. Demokrasiden yana tavır takınmalarını beklediğimi ifade etmek istiyorum" dedi.
Bakan Elvan'ın valilik ziyaretinde konuşan Vali Aykut Pekmez, Aksaray'ın gelişmeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
(Yasin Can / İHA)

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