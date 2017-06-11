Almanya'ya acil iniş yapan uçaktan bomba çıkmadı

Ljubljana-Londra seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, pilotun 'bomba' kelimesi geçen bir konuşmaya şahit olmasının ardından acil iniş yaptı. Uçakta yapılan incelemede patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Ljubljana-Londra seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, pilotun "bomba" kelimesi geçen bir konuşmaya şahit olmasının ardından acil iniş yaptı. Uçakta yapılan incelemede patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dan Londra'ya giden Easyjet uçağı, pilotun "bomba" kelimesini duymasının ardından Almanya'nın Köln kentine acil iniş yaptı. Alman polisi, bugün yaptığı açıklamada yapılan aramanın ardından uçakta patlayıcı maddeye rastlanmadığını duyurdu. Havayolu ise açıklamasında, "Yolcuların ve mürettebatın güvenliği önceliğimizdir" ifadelerine yer verdi.

Olayla bağlantısı bulunduğu ifade edilen 31, 38 ve 48 yaşlarındaki 3 İngiliz vatandaşının ise sorgusu sürüyor. Yetkililer, zanlıların terör bağlantısının bulunmadığını söyledi.

