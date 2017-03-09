Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Almanya'ya 30 toplantı yapmak için liste verdik. Almanya bu sorunu ortadan kaldırmalı. Alman hükümetine 'Nazisiniz demedik, bu uygulamalar o dönemi hatırlatıyor' dedik' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya'ya 30 toplantı yapmak için liste verdik. Almanya bu sorunu ortadan kaldırmalı. Alman hükümetine 'Nazisiniz demedik, bu uygulamalar o dönemi hatırlatıyor' dedik" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'daki medya temsilcileri ve köşe yazarları ile bir araya geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı görüşmeye değinen Bakan Çavuşoğlu, toplantının olumlu geçtiğini ve 1.5 saat sürdüğünü belirtti. Almanya'nın toplantıları ertelemesinin demokratik bir tutum olmadığını Bakan Gabriel'e ilettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Dürüst konuşalım. Siz 'hayır'ı destekliyorsunuz. Türkiye'yi ekonomik ve turizm olarak tehdit etmeyin. Dış ticaret açığı sizin lehinize. Sakın ola Türkiye ekonomisi bize bağlıdır gibi dolduruşlara gelmeyin" dediğini vurguladı.



"NAZİ DÖNEMİNDEN BERİ BÖYLE UYGULAMALAR OLMADI"

Türk toplumunun Almanya'dan duygu olarak koptuğunun altını çizen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz' açıklamasının Almanya'nın çok ağrına gittiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Nazi döneminden beri böyle uygulamalar olmadı. Bu uygulamalar o dönemi hatırlatıyor" dedi. Almanya'ya 30 toplantı yapmak için liste verdiklerini ve Almanya'nın bu sorunu ortadan kaldırması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, Hollanda'daki etkinlik için mevkidaşı ile görüşeceklerini, seçim sonrası gel diye bir ricada bulunulduğu zaman seçim sonrası cuma ya da cumartesi gidebileceklerini ancak tersi durumda Cumartesi günü gidebileceğini ifade etti.

Ayrıca Türkiye'nin hedefinin El Bab'dan sonra öncelikle Münbiç olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Münbiç'e gittiğimiz zaman karşılaşırsak YPG'yi vuracağımızı daha önce net bir şekilde ifade ettik" dedi. Çavuşoğlu, olası bir Rakka operasyonu ile ilgili henüz bir netleşmenin olmadığını da sözlerine ekledi.

(İlker Turak / İHA)