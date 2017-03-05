Almanya ve Hollanda'ya tepki üstüne tepki: Herkes haddini bilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Şunu da bilsinler ki ne Almanya'sı ne Hollanda'sı bizi korkutamaz. Hiç kimse de bizi engelleyemez. Demokratik hakkımızı da gider kullanırız. Herkes haddini bilecek. Herkes demokrasi, insan haklarında çifte standarttan uzak duracak, kimse bize ders vermeye kalkmasın' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şunu da bilsinler ki ne Almanya'sı ne Hollanda'sı bizi korkutamaz. Hiç kimse de bizi engelleyemez. Demokratik hakkımızı da gider kullanırız. Herkes haddini bilecek. Herkes demokrasi, insan haklarında çifte standarttan uzak duracak, kimse bize ders vermeye kalkmasın" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 milyon TL'ye mal olan Bıçkıcı Deresi Islahı 1. Kısım Temel Atma ve Orman Köylülerine Gelir Getirici Tür Sertifika Törenine katıldı.



"GÖKÇELER BARAJI AÇILIŞI 15 TEMMUZ 2017'DE"

Gazipaşa'da yapımı süren Gökçeler Barajı'nın 15 Temmuz 2017'de saat 16.59'da açılışını yapacaklarının müjdesini veren Bakan Eroglu, ilçeye içme suyu arıtma tesisi kurma sözü de verdi.

Referandum çalışmalarıyla ilgili de konuşan Eroğlu, 16 Nisan 2017'nin Türkiye için miladi bir tarih olduğunu söyledi. 1923'ten günümüze kadar 65 hükümet kurulduğunu belirten Eroğlu, "Bölün yıla ortalama bir hükümetin ömrü 16 ay. Hükümet kurma çalışmaları, güven oylaması filan derken 2 ay geçiyor. Daha sonra brifing alayım, Bakanlığa hangi kapıdan girilir, hangi kapıdan çıkılır öğrenene kadar bir de bakmış hükümetin ömrü bitmiş. Böyle bir şey olabilir mi? İstikrar için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Eroğlu'nun ardından kalabalığa seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Veysel Eroğlu'nun Bakanlar Kurulunda lakabının "Hacı Musalı Veysel Eroğlu" olduğunu söyledi. Kendisini her gördüğünde Bakan Eroğlu'nun Hacı Musa Çayı Projesi ve Gazipaşa halkı için yapacakları bir husus olup olmadığını sorduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu nedenle konuşmamıza şahit olan bakanlarımız kendisinin adını Hacı Musalı Veysel Eroğlu olarak koydu. Kendisine yaptığı yatırımlar için ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.



ÇAVUŞOĞLU'NDAN FAKÜLTE MÜJDESİ

Bakan Çavuşoğlu da ilçeye bir müjde verdi. Gazipaşa Havalimanı'nın bulunduğu güzel bir ilçeye bir fakülte gerekli olduğunu belirten Çavuşoğlu, ilçeye en kısa sürede bir fakülte ve yurt kazandıracaklarını söyledi. Çavuşoğlu üreticilere de müjde verdi. Önümüzdeki hafta Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini ve domates ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için görüşmeler yapacaklarını, olumlu sonuç alacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi için yapılacak referanduma da değinen Çavuşoğlu, söylenilenin aksine sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için değil, ondan sonrası için gerekli olduğunu söyledi. 15 yıldır halkın desteği ile tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin yolunda ilerlediğini belirten Çavuşoğlu, "Bu sistemin sağlam olmasından değil. Cumhurbaşkanımızın güçlü olmasından, sizin de desteğinizden dolayı böyle oluyor. O yüzden biz sonrasını planlamak için bu sistemi getirmek durumundayız" ifadelerine yer verdi.



"BEN CUMHURBAŞKANI OLSAM, KENDİMİ DÜŞÜNSEM BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEM"

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben cumhurbaşkanı olsam, kendimi düşünsem bu sistemi değiştirmek istemem. Cumhurbaşkanına sorsanız o da istemez. Neden? Her türlü yetkisi var ama hiç sorumluluğu yok. Ne meclise, ne adalete ne de bir başkasına hesap vermiyor. Cumhurbaşkanı ile başbakanlar arasında kavga 1946'lara dayanıyor. Bu ülke koalisyonlarla neler çekti. Bu sistemde yüzde 20 alan hükümeti kuramaz. Yüzde 50 artı 1 oyu almayan hükümeti kuramaz. Koalisyon tabanda olacak ama tek başına iktidar olacak. Biz sistemi garanti altına almak istiyoruz. Siz 18 maddeyi okuyor görüyorsunuz. Sizi afedersiniz aptal yerine koyarak beyninizi yıkamaya çalışıyorlar. Onlar güya çok zeki, biz azınlığız ama zekiyiz. Köylünün kafası çalışmaz ekmek ver oyunu al, makarna ve oyunu al. Onun oyu bir sayılsın benimki 2 sayılsın. Sen kimsin senin oyun 2 sayılsın. Neymiş 'cumhuriyet elden gidiyor.' Anayasada cumhuriyetin tarifi belli. Hiçbiri değişmiyor. Madem bu kadar cumhuriyeti seviyorsun bugüne kadar bir çeşme yaptın mı, bir su getirdin mi, baraj yaptın mı Veysel Eroğlu gibi. 'Cumhuriyet cumhuriyet' dediniz 79 yılda 6 bin kilometre yaptınız. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları 15 yılda 18 bin kilometre duble yol yaptı. Kapınıza gelenlere lütfen sorun. Cumhuriyetin 100 yılı ile ilgili ne projen var? Biz yıllar önce açıkladık. Bir bir bütün kalemlerde projelerimiz hazır. Bunların cumhuriyetle ilgili bir tane hedefi olamaz. Bugüne kadar cumhuriyetten ve Atatürk'ten geçindiler. Atatürkçü de değil bunlar. Cumhuriyete de Atatürk değerlerine de hiç katkısı yoktur bunların. Bunları bir kenara bırakalım. Hiçbir şey okumasanız bile biz 'hayır' cephesine baktığımız zaman 'evet' oyu vermemiz gerekir. Biz bunlar gibi yalan söylemiyoruz. Size sistemi anlatıyoruz. PKK ne diyor? 'Hayır' diyor. DEAŞ 'hayır' diyor. FETO gece gündüz 'hayır' için çalışıyor. Bunların 'hayır' dediği yerde benim Gazipaşam, benim milletim ne der? 'Evet' der."



"BATI'NIN DERDİ NE?"

Konuşmasının sonunda kampanyayı engellemeye çalışan Avrupa ülkelerine mesaj gönderen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Peki bu Batı'nın derdi ne? Neden 'evet' demeye Avrupa'da baskı yapmaya çalışıyorlar. Bu sistemde Türkiye güçleniyor, daha bağımsız olacak. Türkiye artık onların kontrolünde değil. Çatlıyorlar. Dünyanın en büyük havalimanını nasıl yapıyorsunuz diyorlar. Kestik hortumları yapıyoruz yatırımları. İnsani yardımda dünyada birici sıradayız. Geçen sene 4 milyar dolar yardım yapmışız. Onlar Türkiye'nin zayıf kalmasını istiyorlar. O yüzden terör örgütlerine kucak açıyorlar. Şunu da bilsinler ki ne Almanya'sı ne Hollanda'sı bizi korkutamaz. Hiç kimse de bizi engelleyemez. Demokratik hakkımızı da gider kullanırız. Onlar nasıl Türkiye'de kullanıyorlarsa biz de orada kullanırız. Onların demokrasi ve insan haklarında iki yüzlülüğünü suratlarına vururuz. Hiç endişe etmeyin. Herkes haddini bilecek. Herkes demokrasi insan haklarında çifte standarttan uzak duracak, kimse bize ders vermeye kalkmasın. Avrupa'daki vatandaşlarımızla da buluşacağız. Ne PKK ne bir başkası bizi durduramaz. Biz bizimle dost olmak isteyenle dost olmaya varız. Bu yüzden herkese bu sistemi anlatacağız ve 16 Nisan'dan sonra farklı bir Türkiye'ye uyanacağız. Size güveniyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

(Ahmet Mervan Taş / İHA)