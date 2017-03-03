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'Almanya Türklerin sesini kısarak terör örgütlerini besliyor'
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'Almanya Türklerin sesini kısarak terör örgütlerini besliyor'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin programına izin vermemesine tepki göstererek, Almanya'nın Türklerin sesini kısarak terör örgütlerini beslediğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin programına izin vermemesine tepki göstererek, Almanya'nın Türklerin sesini kısarak terör örgütlerini beslediğini belirtti.
Bir dizi programa katılmak için Gaziantep'e gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin ilk durağı Gaziantep Valiliği oldu. Burada valilik şeref defterini imzalayan Canikli, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Abdulkadir Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile valilikte yaptığı toplantıdan sonra çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Almanya'nın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin programına izin vermemesine yönelik soruları cevaplayan Canikli, Almanya'nın terör örgütlerinin temsilcilerine izin verdiğini ancak Türkiye'nin bakanlarına izin vermediğini söyledi.

"TEK TARAFLI DOSTLUK OLMAZ"
Canikli Almanya'ya tepki göstererek, "Tek taraflı dostluk olmaz. Almanya Türklerin sesini kısıyor. Ancak terör örgütü temsilcilerinin her türlü faaliyetlerine izin veriyor. Bu onlarında inandığı evrensel değerlerle örtüşmüyor. Böyle bir engellemenin demokrasinin beşiği iddia edilen ülkelerde gerçekleşmesi de gerçekten üzüntü vericidir. Bununla esas olarak Almanya, Türklerin sesini kısarken, terör örgütlerinin temsilcilerine kucak açmakta, onlara her türlü kolaylığı sağlayarak, her türlü imkanı sunmaktadır. Bu ülkelerin bu tutumlarından vazgeçmeleri gerekiyor. Teröre destek vermek terörün finans kaynaklarına katkıda bulunmak onların savunduğu değerlere yakışmamaktadır. Bu ülkelerin Türkiye'ye yönelik bu düşmanca tavırlarından vazgeçmeleri gerekir. Tek taraflı dostluk olmaz. Benzer yaklaşımları daha önce de yaptılar. Terör örgütlerinin taraftarlarına seslenmeleri için imkan sunuldu. Ama geçmişte Cumhurbaşkanımız dahil bir çok yetkilimizin özgürce kendini ifade etmesi engellendi. Bu samimiyetsiz bir tavırdır. Hiçbir evrensel değerle örtüşmemektedir" dedi.
(Lider Olgun - Orhan Erkılıç / İHA)

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