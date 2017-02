Almanya Türkiye'nin ihracatında 3 kıtayı solladı

Almanya, 3 milyonu aşan Türk vatandaşına ev sahipliği yapmanın yanında Türk ihracatçısının en büyük ihraç pazarı konumunda yer aldı. Türkiye ihracatında Almanya'nın payı yüzde 9.8 olurken, Almanya Türkiye'nin ithalatından yüzde 10.8 pay aldı.

Almanya ile Türkiye arasındaki tarihi, siyasi, sosyal, kültürel ilişkiler, iki ülke arasındaki dış ticaret rakamlarına da olumlu yansıyor. 2016 yılı sonunda, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 35 milyar 477 milyon dolara ulaştı. Türk ihracatçısı, 2016 yılında Almanya'ya 14 milyar 4 milyon dolarlık ihracat yaparken, Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri bu ihracata 1 milyar 272 milyon dolarlık katkı sağladı.



3 KITAYI SOLLADI

İhracatımızda Almanya'nın payı yüzde 9.8 olurken, Almanya Türkiye'nin ithalatından yüzde 10.8 pay aldı. Egeli ihracatçıların, 2016 yılında Afrika kıtasında 52 ülkeye toplamda 738 milyon 698 bin dolarlık, Amerika kıtasında 41 ülkeye 1 milyar 93 milyon dolarlık, Asya ve Okyanusya'da 29 ülkeye 829 milyon 848 bin dolarlık ihracat yaptığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Almanya'ya yapılan ihracatın ise bu üç ülke grubu ile kıyaslandığında her birinden fazla olduğunu belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Almanya ile olan ticari ilişkilerinin artması için Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası İzmir Ofisi ile 2015 yılında "Almanya Danışma Günleri" ve "Almanya Satınalma Günleri" düzenlemeye başladıkları bilgisini veren Ünlütürk, "Bu etkinlikler kapsamında ihracatçılarımız Almanya pazarı ile ilgili her türlü bilgi ihtiyacını ve sorunlarının çözümüne yönelik desteği ilk elden almakta, sektörleri ile ilgili alıcılarla birebir görüşme imkanı yakalamakta" diye konuştu.



ALMANYA 9 SEKTÖRDE BİRİNCİ, 5 SEKTÖRDE İKİNCİ BÜYÜK İHRAÇ PAZARI

Türkiye'de ihracatın 26 ana sektörde kayda alındığını dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Ünlütürk şöyle devam etti:

"Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin 2016 yılında Almanya'ya gerçekleştirdiği ihracatta 26 ana sektörden 9 tanesinde Almanya birinci ülke oldu. Almanya, 5 sektörde ikinci büyük ihraç pazarı olurken, 2 sektörde üçüncü sırada yer aldı. Diğer sektörlerde de hep ön sıralarda yer alıyor."



ALMAN KIZLARI TÜRK GELİNLİKLERİ İLE DÜNYA EVİNE GİRİYOR

Ege Bölgesi'nden Almanya'ya ihracatta Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü; 288 milyon dolarlık ihracatla lider sektör oldu. Ege Bölgesi'nden konfeksiyon, tekstil ve deri sektörlerinin ünlü Alman giyim markaları ile uzun yıllara yayılmış ticari ilişkileri var. Her Alman'ın gardırobunda en az bir Türk kıyafeti ya da ayakkabısı yer alıyor. Bir çok Alman kızı İzmir'de üretilen gelinliklerle dünya evine giriyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri 2016 yılında Almanya'ya 155 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç etti. Türk gıda ürünleri Alman marketlerinin raflarını süsledi ve Alman sofralarını donattı. Demir ve Demirdışı Metaller Sektörümüz ise; 153 milyon dolar ihracatla Almanya'yı demir ağlarla ördü. Organik gıda ürünlerinde en önemli pazarımız olan Almanya'ya, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ağırlıklı olmak üzere Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Ege Bölgesi'nden ihracatı 110 milyon dolara ulaştı. Her Alman sofrasında kahvaltıda, salatasında ya da içtiği biranın yanında Türk zeytinini tercih etti. Egeli otomotiv yan sanayi üreticileri dünyaca ünlü Alman otomotiv endüstrisine 117 milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı.



EGE'NİN ÇİPURASI VE LEVREĞİ ALMANLARIN İŞTAHINI ARTTIRDI

2016 yılında, Ege Denizi'nin balıkları tüm Avrupa'da olduğu gibi Almanya sofralarını da süsledi. Almanya'ya Ege Bölgesi'nden 60 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirilirken, Füme alabalık, 'Ege'nin beyaz etli prensi' olarak tanımlanan çipura ve 'denizler kralı' olarak bilinen levrek Almanların iştahını arttırdı.

Ege Bölgesi'nden yapılan çam balı ihracatının yüzde 65'i Almanya'ya gönderilirken, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründen Almanya'da tercih edilen ürünlerse bakliyat ve baharatlar oldu. Mobilya Kağıt Orman Ürünleri sektöründe de Almanya'ya en fazla ihraç edilen ürünler mobilya yanında kekik, mukavva, defne yaprağı olarak öne çıktı.

2016 yılında Almanya'ya ihracat gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firma sayısı ise bin 465 oldu. Bir başka deyişle Ege Bölgesi'ndeki her 3 ihracatçıdan bir tanesi Almanya'ya ihracat gerçekleştirdi.