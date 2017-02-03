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'Almanya, teröristleri iade talebine olumlu bakmıyor'
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'Almanya, teröristleri iade talebine olumlu bakmıyor'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın, Türkiye'nin teröristleri iade talebine olumlu bakmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın, Türkiye'nin teröristleri iade talebine olumlu bakmadığını söyledi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valiliği ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak biz bu güne kadar gerek Almanya'dan gerekse diğer batılı ülkelerden pek çok suçlunun iadesini istedik. Tabi iadeleri de aramızdaki iade anlaşmaları çerçevesinde talep ettik. Bir hukuk var o hukuka uygun bir şekilde talep ettik. Ancak Almanya özelinde baktığımızda Almanya bu güne kadar terör eylemlerine karışmış olan kişilerle ilgili bir iade gerçekleştirmedi, hükümlü nakillerinde olumlu bir gelişme var ama yargılama süreçlerinde bir iade yapmadı. Aksine Almanya'nın Adalet Bakanı ve diğer bazı yetkilileri Türkiye aleyhine faaliyette bulunan teröristlerin iade edilmeyeceğine dair açıklamalar yapıyorlar. Türkiye'de hapis cezası almış, yargılaması süren bazı kişileri Almanya'nın Sayın Cumhurbaşkanı sarayda ağırladı ve Almanya Adalet Bakanı da davet edip ona bir konuşma yaptırdı. Bütün bunlar gösteriyor ki Almanya, Türkiye'nin iade taleplerine olumlu bakmamaktadır" dedi.
PKK terör örgütünün Almanya'da aleni faaliyette bulunduğunu söyleyen Bozdağ, "Pek çok sivil toplum görünümü adı altında terör örgütünün kurdurduğu yapılar üzerinden Almanya'dan hem finansman temini yapılmakta hem terörist temini yapılmakta hem de terör örgütünün çok etkin bir şekilde propagandası yapılmaktadır. Almanya'ya buna da defalarca geçmişte iletildi ancak bu konuda da olumlu bir gelişme olmadı. Şuanda da pek çok Fetullahçı Terör Örgütü üyesi teröristlerin Almanya'da bulunduğunu biliyoruz. Zekeriya Öz orada, Celal Kara orada başka isimler orda ve son günlerde bazı darbeci, FETÖ'cü askerlerin de oradan talepte bulundukları hepimiz tarafından malum. Ama bütün bunlara rağmen Almanya'da olumlu bir gelişme yok. Herkes kanıt söylüyor, bizim gönderdiğimiz kanıtların hiçbirine bakmadılar. Dosyalar var, dosyaların içerisine de bakmıyorlar. Kamuoyuna şunu söylüyorlar, 'Türkler bize kanıt vermiyor, delil vermiyor, bilgi vermiyor veya dosya vermiyor da biz o yüzden iade etmiyoruz' diyerek bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu da gerçek bir algı değildir. PKK'lılarla ilgili ve diğerleri ile ilgili Türkiye'nin ilettiği dosyalar var, o dosyaların hiçbirisinde bu güne kadar alınmış olumlu bir netice yok" şeklinde konuştu.
Bakan Bozdağ, "Kim Türkiye'nin aleyhine çalışırsa, kim Türk milletine ve Türk Devletine ihanet ederse, kim Türkiye'ye zarar verdiyse onun himaye edildiğini görüyoruz. Bunun hukukla, yargı bağımsızlığı ile başka bir izahı mümkün gözükmüyor. Can Dündar'ı orada Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladılar. Adalet Bakanı davet edip konuşturdu. Ben buradan sizin aracılığı ile sormak isterim 'Can Dündar insanlığın lehine, hayrına, yararına, ortak iyiliğine hangi iyi işi yaptı da Sayın Cumhurbaşkanı Almanya'da ağırladı ve orada Adalet Bakanı himaye ediyor veya Türkiye'nin hayrına, yararına hangi iyi işi yaptı?' Bir şey gösterilmesi lazım ama aksine Türk mahkemelerinde yargılandı, bir cezaya çarptırıldı buna rağmen orada himaye görüyor. Şimdi bu gerçeklikler karşısında biz somut verilere bakacağız. Bundan sonra Almanya, başka ülkeler Türkiye'ye karşı suçluların iadesi konusunda aramızdaki uluslar arası sözleşmelere uygun hareket ettikleri sürece biz de aynı muameleyi yapacağız ama Türkiye'ye karşı suçluların iadesi konusunda gereken hassasiyet gösterilmediği takdirde Türkiye'de aynı ile mukabele etmeye devam edecektir. Mütekabiliyet ilkesi suçluların iadesinde de aynen uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.
(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)
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