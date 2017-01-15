Almanya Sosyal Medya yalanlarına savaş açtı

Almanya'da Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarına karşı baskı her geçen gün daha da artıyor.

ŞİKAYET SEÇENEĞİ İSTİYORLAR

Hükümet, söz konusu sosyal medya platformlarının şikayet seçeneği oluşturmasını ve 24 saat içinde de bu şikayetlere yanıt verilmesini zorunluluk haline getirmeyi amaçlıyor.

YAPMAYANA PARA CEZASI

Bu uygulamayı hayata geçirmeyen sosyal medya platformlarının da para cezasına çarptırılması planlanıyor.

BAKANDAN FACEBOOK'A GÖZDAĞI

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Facebook'un silme uygulamasını iyileştirmesini beklediklerini dile getirerek "Hala az sayıda ceza gerektiren içerikler siliniyorsa, bunun yasal sonuçları olmalıdır" şeklinde konuştu.