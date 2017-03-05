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'Almanya'nın ne dediği beni hiç mi hiç ilgilendirmez'
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'Almanya'nın ne dediği beni hiç mi hiç ilgilendirmez'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Almanya'nın ne dediği beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Hollanda'nın ne dediği hiç mi hiç ilgilendirmez, hadi işinize bakın kardeşim, biz yolumuza bakarız' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Almanya'nın ne dediği beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Hollanda'nın ne dediği hiç mi hiç ilgilendirmez, hadi işinize bakın kardeşim, biz yolumuza bakarız" dedi.
Karaman'da bir dizi programlara katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada partililere hitap eden Bakan Elvan, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi daha güçlü yapmak istiyorsak, ülke olarak kendi kararımızı kendimizin vermesine devam etmek istiyorsak, birilerinin vesayeti altında asla yaşamak istemiyorsak bu birliğimize, bu dirliğimize, bu dayanışmamıza, sizin o güçlü desteğinize ihtiyaç var. Sizlerin desteği sürdüğü müddetçe biz de Allah'ın izniyle korkmadan dimdik ayakta duracağız. Bu ülke için canını feda etmek isteyen, canını feda etmeye hazır olan ve bu uğurda tapu niteliğindeki her türlü düzenlemeleri silip süpüren, ayağının altına alan, ülkenin demokratikleşmesi, temel hak ve hürriyetler alanında gelişmesi için gece gündüz çalışan cumhurbaşkanımıza saldırmaya başladılar. Bununla da yetinmediler Türkiye'ye saldırmaya başladılar. AK Parti hükümetlerine saldırmaya başladılar. Yaptığımız iyi işlerin hiç birisini görmediler. Bazı hadiseleri cımbızla çekip sanki büyük bir hadiseymiş gibi tüm Avrupa medyasında, uluslararası medyada Türkiye aleyhine propaganda yapmaya çalıştılar. Bugün sizler de net bir şekilde görüyorsunuz. 16 Nisan'da Türkiye için son derece kritik bir referandumu gerçekleştireceğiz. Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz diyorlar ki hayır için kampanya yapacaksan gel ama evet için kampanya yapacaksan biz size müsaade etmiyoruz. Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı insan hakları, bunlar demokratlıktan bahsediyorlar. Siz önce demokrasiyi kendi içinizde yaşayın. Demokrasiyi kendi ülkenizde yaşatmaya çalışın. Bırakın Türkiye'ye hesap sormayı. Niye bunlar böyle oldu, çünkü Türkiye ve AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu milletin hayrına olan kararları verdi. Birilerinin vesayeti altında kararlar vermedi. Biz, Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Milletimizin emrindeyiz. Milletimiz ne derse o olacak. Türkiye ne derse o olacak. Almanya'nın ne dediği beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Hollanda'nın ne dediği hiç mi hiç ilgilendirmez, hadi işinize bakın kardeşim, biz yolumuza bakarız" dedi.
Ana muhalefet partisinin yalan üzerine inşa edilen bir propaganda yürüttüğünü söyleyen Bakan Elvan, "Ama hiç birisi tutmadı. Onlar şunun farkında değildi, onlar bu milletin vatanı için her şeyini feda edecek olan milletin, gerçeği bu kadar net gördüğünü farkında değillerdi. Onlar hala 40-50 yıl öncesinin Türkiye'si var zannediyor. Kimse kusura bakmasın bizim gençlerimiz, kadınlarımız, dünyada neler olup bittiğini çok iyi biliyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada neler olup bittiğini biliyorlar" diye konuştu.
(Mehmet Dağlı / İHA)

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