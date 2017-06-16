Almanya'nın eski Başbakanı Kohl hayatını kaybetti

Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Ludwigshafen'daki evinde 87 yaşında hayatını kaybetti.
Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Ludwigshafen'daki evinde 87 yaşında hayatını kaybetti. Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Ludwigshafen'daki evinde 87 yaşında hayatını kaybetti. Kohl'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Eski Başbakan Helmut Kohl, 1982-1998 yılları arasında Başbakanlık görevini yürüttü.
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