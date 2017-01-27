Almanya mültecilere 22 milyar euro harcamış

Almanya'nın, mültecilere 2016 yılında harcadığı paranın 22 milyar euroyu bulduğu belirtildi.

Almanya'nın, mültecilere 2016 yılında harcadığı paranın 22 milyar euroyu bulduğu belirtildi.

Federal Maliye Bakanlığı, yıllık mülteci raporunda yapılan harcamanın, ağırlama, konaklama, günlük insani ihtiyaçları karşılama ve uyum konusunda olduğunu açıkladı.

Öte yandan insani krizlerin yaşandığı bölgelere 1 milyar 400 milyon Euro bağış yapıldığı, mültecilerin uyumu için 1 milyar 400 milyon kullanıldığı kaydedildi. Federal hükümetin eyaletlere ve mültecileri kabul eden şehirlere 9 milyar 300 milyon euro nakit yardımda bulunduğuna vurgu yapıldı. 2015 yılında 890 bin, 2016 yılında ise 280 bin mültecinin kayıt altına alındığı, son verilere göre ülkedeki toplam mülteci sayısının tahmini olarak 1.5 milyon olduğu belirtildi.

Bakanlığın 2017 yılı için de mültecilere 21 milyar 300 milyonluk bir bütçe ayırdığı bildirildi.

