Almanya mülteciler için Tunusa 15 milyon euro verecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geri gönderecekleri mülteciler için Tunus'a 15 milyon euro yardım yapacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geri gönderecekleri mülteciler için Tunus'a 15 milyon euro yardım yapacağını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Kartaca Sarayında görüştü. İki ülke arasında mülteci meselesi için iş birliği yapma konusunda analaşma sağlandı.

Merkel, Almanya'nın, geri göndereceği mülteciler için Tunus'a 15 milyon euro yardım yapacağını söyledi.

Angela Merkel, Libya krizine çözüm bulunması için Tunus Cumhurbaşkanı'nın girişimlerini takdirle karşıladığını, Libya'daki krizin sona erdirilmesi ve bölgeye barışın gelmesi Almanya'nın destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

