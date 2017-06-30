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Almanya, Merkel'in 'hayır'ına rağmen eşcinsel evlilikleri onayladı
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Almanya, Merkel'in 'hayır'ına rağmen eşcinsel evlilikleri onayladı

Almanya’da Federal Parlamento ülkede uzun yıllardan beri tartışılan eşcinsel evliliklere onay verdi. Siyasi partilerin yaklaşan genel seçimler öncesi konuyu gündeme getirmesi ve Başbakan Angela Merkel’in yeşil ışık yakması üzerine bir hafta içerisinde parlamentonun gündemine gelen eşcinsel evlilikler yasal hale geldi.

Federal Parlamento'nun yapılan son oturumunda tartışılan eşcinsel evliliklere 393 milletvekili onay verirken 226 milletvekili karşı çıktı, 4 vekil ise çekimser oy kullandı. Oylamada Başbakan Angela Merkel 'hayır' oyu kullandı.


​MERKEL: BANA GÖRE EVLİLİK, BİR KADIN VE BİR ERKEK ARASINDA OLUR

Nitekim Merkel, oylamanın ardından şöyle konuştu: "Benim için anayasadaki evlilik, bir erkek ve bir kadın arasındaki evliliktir. Bugün bu yüzden 'hayır' oyu kullandım. Umarım bu karar, yalnızca farklı fikirlere saygıyı artırmakla kalmaz daha çok toplumsal birliktelik ve huzur getirir."

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ise geleneksel evlilik anlayışının değişmesinin kanun koyucuya evlilik kavramını farklı tanımlama imkânı yaratması bakımından eşcinsel evlilikler için anayasanın değiştirilmesine gerek olmadığını söyledi.

Almanya'da eşcinsel çiftler 2001 yılından bu tarafa birlikteliklerini resmi olarak kaydettirebiliyor ancak resmi olarak evlenemiyordu.
Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti'nin birlikteliğiyle parlamentoya gelen eşcinsel evlilikler, parlamentonun onayıyla Almanya'da da yasal hale gelmiş oldu.

Hollanda 2001 yılında hem AB, hem de dünya çapında eşcinsel evliliklere yasal olarak onay veren ilk ülke olmuştu. Hollanda'yı takip eden, çoğunluğu AB ülkeleri olmak üzere, dünya çapında 20 ülke eşcinsel evlilikler yasal durumda.
Almanya'nın da katıldığı eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkeler arasında Hollanda, Belçika, İspanya, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, İtalya, ABD, Kanada, Güney Afrika, Tayvan, Yeni Zelanda bulunuyor.

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