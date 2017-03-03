Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!

ALMANYA'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin bu ülkedeki programlarını iptal etmesinin ardından Almanya'dan gelen talep üzerine ilk üst düzey temas gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

8 MART'TA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Alman bakan tarafından talep edilen görüşmede Çavuşoğlu, Bozdağ ve Zeybekci'nin programlarının iptaliyle sonuçlanan gelişmelerden duyulan rahatsızlığı bir kez daha muhatabına iletti.

Ayrıca Türk ve Alman Dışişleri Bakanları 8 Mart'ta Almanya'da biraraya gelme kararı da aldılar.

"HASAR BÜYÜK, BİR AN ÖNCE ONARMALIYIZ"

Ukrayna'nın başkenti Kiev ziyareti sırasında bu sabah konuşan Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Almanya büyükelçisiyle temas kurduğunu açıklamıştı.

Gabriel, Türk büyükelçiye "Türkiye'den Almanya'ya misafirler geldiği zaman onlardan sadece kampanya mitinglerine katılmalarını değil, adalet, ekonomi ya da dışişleri bakanlarıyla diyolaga hazır olmalarını beklediklerini söylediğini" belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Mümkün olan en kısa sürede bu sorunu çözmeliyiz, halen var olan hasar olağanüstü derecede büyük" demişti.