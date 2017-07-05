Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi öncesinde Alman gazetesi Die Welt'e konuşarak, 'Almanya intihar ediyor. Bu bir siyasi intihardır. Almanya hatasını düzeltmeli' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi öncesinde Alman gazetesi Die Welt'e konuşarak, "Almanya intihar ediyor. Bu bir siyasi intihardır. Almanya hatasını düzeltmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hamburgh kentinde düzenlenecek G-20 Zirvesi öncesinde, Alman gazetesi Die Welt'e konuştu. Erdoğan, zirve öncesi ve sonrasında yapılması planlanan Türk vatandaşlarıyla yapılması planlanan konuşmaların yasaklanmasına ilişkin, "Almanya intihar ediyor. Bu bir siyasi intihardır. Almanya hatasını düzeltmeli" dedi.

Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ile ilgili sorulan soru üzerine Erdoğan, bir terör zanlısının serbest bırakılmasını görüşmelerde gündem maddesi yapılmasına anlam veremediğini söyledi.

Almanya'da bulunan FETÖ terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iadesi konusunda isteksiz olunmasına anlayış gösteremeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Merkel'den iade edilmelerini istedim. Niye iade edilmediler?" diye konuştu.

Terör örgütü mensuplarının iade edilmediği sürece Almanya'nın teröristleri koruduğu anlamına geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Merkel ile bir sorunum yok. Daha önceki Başbakan Gerhard Schröder (1998-2005) zamanında ilişkiler daha başkaydı, umarım tekrar o zamana geliriz" dedi.

Öte yandan Türk-Alman ilişkilerine büyük önem verdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyeliği, ticari ilişkiler ve Almanya'da yaşayan 3 milyonu aşan Türkün olduğunu belirterek, "Birbirimize ihtiyacımız var' şeklinde konuştu.

(Sinan Karamurat/İHA)