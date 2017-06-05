Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor

Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik mesajı: Ziyaret gerçekleşmezse ordumuzun orada kalması mümkün değil

Die Welt gazetesine konuşan Gabriel, "Çekilme bu hafta ya da gelecek hafta" dedi. Gabriel, "İç meselelerden ötürü böyle bir karar aldık" diye ekledi.

GABRIEL-ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMESİ

Bugün Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Gabriel,iki ülke arasındaki İncirlik krizini çözmeyi başaramadı. Gabriel, sorunun çözülmemesi durumunda Alman askerlerin İncirlik'ten çekilmesi gerekeceğini ifade etmişti.

Çavuşoğlu, Alman milletvekillerinin İncirlik'i ziyaret edemeyeceklerini ancak Konya'daki NATO üssünü ziyaret edebileceklerini belirtmişti. Çavuşoğlu, "İleride şartlar oluşur, ortak adımlar atılırsa, İncirlik de mümkün olabilir" diyerek, şu anda şartların Alman heyetin ziyareti için uygun olmadığının altını çizmişti.