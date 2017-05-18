Almanya İncirlik krizinde AWACS'ları gündeme getirdi

Gabriel, ABDli mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesinde İncirlikte görevli Alman askerlerin ziyaretine izin verilmesi konusunda Amerikanın devreye girerek, Türkiyeyi ikna etmesini istemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlunun Almanya İncirlikten gitmek isterse güle güle deriz açıklamasının ardından Gabriel'den yeni bir açıklama geldi. Alman Bakan, Konyada NATO misyonu kapsamında konuşlandırılan AWACS uçaklarını gündeme getirdi.

'İKİSİNİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK ZOR'

Zeit Onlineın bildirdiğine göre, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ABD ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, İncirlik ile NATO misyonu çerçevesinde Konya'da konuşlandırılan erken uyarı uçakları AWACS'ların birbiriyle ilintili olduğunu söyledi. Gabriel, "Bu entegre bir karar. Ben her iki konunun birbirinden ayrılmasının zor olduğunu düşünüyorum dedi.

NATO kapsamında görev yapan erken uyarı uçağı AWACSların personelinin üçte biri Alman askerlerinden oluşuyor.

ALMAN SAVUNMA BAKANI, 'ALTERNATİF' İÇİN ÜRDÜNE GİDİYOR

Almanya, İncirlikte görevli askerlerin ziyaretine izin verilmemesi durumunda Tornado keşif uçakları ve 250 dolayındaki personelin başka bir yere kaydırılabileceğini açıklamıştı. Başbakan Angela Merkel, İncirlike alternatif olarak Ürdün olasılıklardan biri demişti. Alman kamu kanalı ZDFye konuşan Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, hafta sonunda Ürdüne gideceğini ve Kral Abdullah ile konuyu görüşeceğini söyledi.