Almanya ile Şili puanları paylaştı

FIFA Konfederasyon Kupası B Grubu'nda bu akşam oynanan mücadelede Almanya ile Şili ile 1-1 berabere kaldı.

FIFA Konfederasyon Kupası B Grubu'nda bu akşam oynanan mücadelede Almanya ile Şili ile 1-1 berabere kaldı.

Rusya'da düzenlenen 2017 Konfederasyon Kupası'nda Kazan Arena'da Almanya ile Şili karşı karşıya geldi. 6. dakikada Şili Alexis Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti. 41. dakikada Almanya Lars Stindl ile eşitliği yakaladığı ve iki takım soyunma odalarına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla iki takım da puanlarını 4'e yükseltti.

