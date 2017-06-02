Almanya hakaret yasasını kaldırıyor

Alman kamu televizyonunda komedi programı yapan Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a okuduğu hakaret şiirinin ardından kamuoyunda tartışılan, 'yabancı devlet adamlarına hakareti suç sayan 103. madde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ceza hukukundan çıkarılıyor.

Alman kamu televizyonunda komedi programı yapan Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a okuduğu hakaret şiirinin ardından kamuoyunda tartışılan, "yabancı devlet adamlarına hakareti suç sayan 103. madde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ceza hukukundan çıkarılıyor.

Federal parlamentonun oy birliği ile aldığı 103. maddeyi kaldırma kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Jan Böhmermann hakkında açtığı davaları kapsamayacak.

Yabancı devlet adamlarına hakareti suç sayan 103. maddeyi ihlal eden bir kişinin yargılanması için hükümetin hakaret eden kişi hakkında yargılanabilmesi için onay vermesi gerekiyordu. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra kaldırılacak olan yasa üç yıla kadar habis cezası öngörüyordu.

(Mehmet Koca /İHA)