Almanya en sıcak ve en uzun günü birlikte yaşadı

Almanya, yılın en uzun gününde 35,8 derece ile en sıcak günü de yaşadı.

Almanya, yılın en uzun gününde 35,8 derece ile en sıcak günü de yaşadı.

Yağmurlu, soğuk ve kapalı havasıyla bilinen orta Avrupa ülkesi Almanya, son haftalarda sıcaklık rekoru kırıyor. Alman Meteoroloji Kurulu (DWD), 21 Haziran'da ülkenin en uzun ve en sıcak gününü yaşadığını belirterek, hava sıcaklığının 35,8 derece olarak ölçüldüğünü ve güneşin ülkeyi 17 saat 19 dakika aydınlatacağını duyurdu. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de yükselmeye devam edeceğini belirten meteoroloji uzmanları, haziran ayında Almanya'da sıcaklıkların 37 dereceyi bulacağını tahmin ettiklerini ifade ettiler.

Hava sıcaklığı nedeniyle Almanya genelinde okullar da tatil edildi. Dışarıda çalışanlar için ise sıcak 35 dereceyi geçtiği zaman önlem alınması tavsiye edildi. Doktorlar, çocukların ve hamile kadınların güneşten korunması, bolca sıvı tüketilmesi uyarısında bulundular. Hava sıcaklığıyla birlikte nem oranının yüksek olmasının yaşlılarda olumsuz etki yapacağını belirten uzmanlar, bundan dolayı yaşlıların evlerini terk etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

