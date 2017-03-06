Almanya'dan 'Nazi' suçlamasına cevap

Federal Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, 'Nazi' suçlamasına 'Demokratik bir ülke olan Almanya'nın politikalarının nasyonal sosyalizm ile eş tutulmasını kesin bir şekilde reddediyoruz' dedi.

Federal Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, 'Nazi' suçlamasına "Demokratik bir ülke olan Almanya'nın politikalarının nasyonal sosyalizm ile eş tutulmasını kesin bir şekilde reddediyoruz" dedi.

Alman hükümetinin Türkiye ile iyi ilişkilere büyük önem verdiğini savunan Seibert, "Ancak bu günlerde derin görüş ayrılıkları söz konusu" diye konuştu. Hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da diğer Türk hükümet yetkililerinin Almanya'daki olası referandum etkinlikleri konusunda ise, "Alman hükümetinin seyahat yasaklarına dair bir çalışması bulunmamaktadır. Ancak bu tür ziyaretlerin önceden açık bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir" açıklaması yaptı.

Partnerler olarak tüm görüş ayrılıkları konusunda tartışılması gerektiğini kaydeden Seibert, Almanya ve Türkiye'nin farklılıkları konusunda diyalog içinde bulunması gerektiğini belirterek, soğukkanlılığın korunması çağrısı yaptı. Seibert, 'ajanlık faaliyetleri ve teröre destek' suçundan tutuklanan Deniz Yücel'in de en kısa bir zamanda serbest bırakılmasını istedi.

