Almanya'dan Katar açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Katar krizini çözmek için yoğun diplomatik çaba çağrısı yaparak komşu Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladıkları deniz ve hava sahası ambargonun kaldırılması gerektiğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Katar krizini çözmek için yoğun diplomatik çaba çağrısı yaparak komşu Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladıkları deniz ve hava sahası ambargonun kaldırılması gerektiğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yaptığı açıklamada, diplomasi zamanı olduğuna ikna olduklarını, Amerikalı ve bölgedeki bütün meslektaşlarla karşılıklı konuşmak gerektiğini belirterek, özellikle Katar'a karşı uygulanan deniz ve hava ablukasının kaldırılması için çözüm bulunmasını ifade etti. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Abdurrahman El Sani ile yaptığı ortak basın toplantısında Katar'a karşı uygulanan ambargonun Alman ekonomisini de etkilediğini söyledi.
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