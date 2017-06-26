Almanya'dan flaş 'koruma' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gidecek. İki gün boyunca Hamburg kentinde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde ABD'de terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale eden korumaları ise götürmeyecek. Korumaların Almanya'ya götürülmeyeceğini Federal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıkladı.

Federal hükümetin basın sözcülerinin olağan basın toplantısında, Erdoğan'ın ABD'de haklarında yakalama kararı çıkarılan korumaları da gündeme geldi.

ABD'DE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bir gazeteci Federal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer'e, Alman dışişleri bakanlığınca Türk tarafından ABD'de yakalama kararı çıkarılan korumaların Almanya'ya getirilmemesini talep etmesi iddiaları ile ilgili 'Türkiye'nin tepkisi ne oldu' yönünde soru sordu.

ERDOĞAN'IN HAMBURG ZİYARETİNDE OLMAYACAKLAR

Bakanlık Sözcüsü Martin Schäfer soruya şu yanıtı verdi: “Gazetede çıkan ve Berlin ile Ankara arısında geçtiği iddia edilen diyaloğu doğrulamıyorum. Ankara'dan edindiğimiz bilgilere göre şurası kesin ki; Washington ile ilgili sözü edilen şahıslar kesinlikle Türk Cumhurbaşkanı'na Hamburg ziyareti sırasında refakat etmeyecekler. Bu çok önemli bir şey. Bana göre Türkiye sağduyulu bir tutum sergiledi. Bu bizim için de önemli.”