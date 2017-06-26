Almanya'dan Erdoğan'ın yakın korumalarına ilişkin açıklama

Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak G20 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın korumaları, Almanya'da tartışma konusu oldu.

Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak G20 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın korumaları, Almanya'da tartışma konusu oldu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Washington'da PKK'lı gruba sert müdahalede bulunduğu iddia edilen ve ABD'de haklarında gözaltı kararı bulunan korumalarına ilişkin Berlin'de açıklama yaptı. Korumaların Hamburg'a getirilmemesinin istendiğinin Türkiye'ye bildirildiği konusunda Alman medyasında çıkan haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Schafer, "Alman hükümeti, bu korumaların Cumhurbaşkanı'na Hamburg'da eşlik etmeyeceğine çok emin" dedi.

(Mehmet Koca / İHA)