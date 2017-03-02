Almanya'dan Bozdağ'a miting engeli

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde yapmayı planladığı konuşma için verilen salonun izni geri çekildi.

Bild gazetesinde verilen haberde Bakan Bozdağ'ın seçim kampanyası içi konuşma yapmasının Gaggenau kenti belediyesi tarafından yasaklandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da referandum kampanyası için Almanya'ya gideceği açıklanmıştı.

Öte yandan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye de salon verilmedi.