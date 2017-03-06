Almanya'dan bir yasak kararı daha

Almanya, yasak zihniyetine devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile başlayan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşma yapacağı iki salonun iptalinin ardından şimdi de eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın konuşma yapacağı salonun sözleşmesi iptal edildi.
Almanya, yasak zihniyetine devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile başlayan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşma yapacağı iki salonun iptalinin ardından şimdi de eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın konuşma yapacağı salonun sözleşmesi iptal edildi. Almanya'nın Hessen Eyaleti Frankfurt yakınlarındaki Kelsterbach Kasabası Belediyesine ait salonda bugün 19.30'da gerçekleştirilecek olan konferans, salonun kira sözleşmesinin iptal edilmesiyle çıkmaza girdi. AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi alternatif bir salon arayışı içerisinde olduğunu duyurdu. (Mehmet Koca / İHA)
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