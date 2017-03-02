Almanya'dan bir skandal daha: Türk bakanlara izin yok !
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'da yapacakları programlara izin verilmedi. İptaller için Alman makamları 'salon olmadığı' yalanına sığındı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'da yapacakları programlara izin verilmedi. İptaller için Alman makamları "salon olmadığı" yalanına sığındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Baden Württemberg eyaleti Karlsruhe kenti yakınlarındaki 40 bin nüfuslu Gaggenau kasabasında "Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet sistemi" konulu toplantıda Türk vatandaşlarına hitap edecekti. Toplantı, salon kiralanmasına rağmen salon olmadığı gerekçe gösterilerek Alman makamlar tarafından iptal edildi. Toplantının iptal edildiğini Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffe duyurdu. Öte yandan AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Köln'de organize edilen ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacağı toplantının da iptal edildiği duyuruldu. Avrupa Türk Demokratlar Biriliği tarafından yapılan açıklamada, salonların iptal edildiği, alternatif salonların arandığı duyuruldu.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.