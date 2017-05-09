Almanya'dan 15 Temmuz kararı: Askerlerin iltica başvurusu kabul edildi

WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung gazetesinin ortak haberine göre İçişleri Bakanlığı bu başvurulara olumlu yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı kaynakları da politik iltica kategorisinde olan başvurulara olumlu yanıt verildiğini doğruladı.

Türkiye'de hükümet söz konusu askerlerin FETÖ bağlantısı olduğunu savunarak askerlerin geri teslim edilmesini istemişti.

Spiegel dergisi ise konuyla ilgili Alman makamların uzun süre karar vermemesine gerekçe olarak referandum sonucunun beklendiği iddiasında bulundu.

SAYININ ARTMASI BEKLENİYOR

Göç ve Mülteciler dairesi ise Türkiye ile ilgili başvurlar konusunda da maddelerde değişiklik yapti. Gerekçe olarak Gülen cemaatine üye ve yakın olan isimlere yönelik sistematik takip olması gösteriliyor. Daireye başvuran Türk vatandaşlarının sayisi 7700'ü buldu. Siyasi çevreler bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyor.