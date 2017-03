Almanya'daki Türkler Bakan Zeybekci'yi yalnız bırakmadı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Köln şehir merkezindeki bir otelde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Almanya'da yaşayan Türklere 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumu ile ilgili olarak AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen "Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi " isimli toplantılara bütün engellemelere rağmen devam ediyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Köln'de yapacağı salon toplantısı iki kez güvenlik gerekçe gösterilerek iptal edildi. "Gerekirse kahvehane kahvehane gezer vatandaşımıza ulaşırız" diyerek kararlığını dile getiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin kararlı tavrı netice verdi.

Bakan Zeybekçi Köln şehir merkezindeki Senats Hotel'de Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek "Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi " hakkında Türk vatandaşlarına hitap etti. Bakan Zeybekçi konuşmasında Almanya'ya teşekkür etti. Zeybekçi, "Almanya gibi dost bir ülkede milyonlarca Türk vatandaşımız yaşıyor 1 milyonun üzerende Türk seçmenin bulunduğu bu ülkede bizim vatandaşlarımıza hitap etmemiz kadar doğal ne olabilir. B bu hakke hem misafir eden ülkenin kullandırma gibi bir görevi vardır. Bu hakkı kullandırmada gösterdikleri gayretlerden dolayı Almanya'ya teşekkür ediyorum. Biz her şeye Yunusça yaklaşıyoruz. Biz gelmedik kavga için Bizim işimiz sevi için. Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik. Biz dost eline geldik. Sevdiklerimizle kardeşlerimizle birlikteyiz. Artık yeni çağlardayız dünya değişiyor. 1990'dan sonra dünyada bütün dengeler değişti. Birbirinden zorla ayrılan iki Almanya birleşti. Devasa yıkılmaz denen SSCB yerle bir oldu. İçinden onlarca devlet çıktı. İdeolojik bütün tapular yerle bir oldu. İki ülke birbirinden ayrıldı Birleşmeden sonra Batı Almanya doğu Almanya'da görevli 500 binin üzerindeki memurunu hiç bir gerekçe göstermeden işten çıkardı. İşten çıkarılanlar İnsan Hakları Mahkemesine gitti ve mahkeme Almanya'yı haklı buldu. Demokrasi insan hakları özgürlükler ve hukukun üstünlüğü dünyanın her yerinde evrensel bir standart ise eğer ki terörizmim de aynı başlık altında ele alınıp dünyanın her yerinde de aynı standarda yer almalıdır. Başka bir yerde terörizmim olup ta başka bir yerde terörizmim değildir derseniz sonra söylediğiniz sözlerin kıymeti kalmaz inandırıcı olamazsınız" dedi.



"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN EVET"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi konuşmasını devamında 16 Nisanda yapılacak referandumda neden evet denileceği farklı örnekler vererek izah etti. Cumhurbaşkanlığı sitemini detaylı olarak anlattı. Yaşanılan her sıkıntının ardında sitemin yetersizliğinin geldiğin bundan dolayı da bu sitemin değişmesi gerektiğini bundan dolayı da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi gerektiği bundan dolayı da evet denilmesini istedi. Referandumun bir siyası seçim olmadığını belirten Bakan Zeybekçi "Verilecek oyların AK Parti için değil, Recep Tayyip Erdoğan' için değil, Türkiye'nin geleceği için evet değin. Türkiye'nin yaşadığı bu badirelerin bir daha yaşanmaması için evet deyin" dedi. Gerek ekonomik gerekse siyasi ve diğer terör sıkıntılarının mevcut sistemden kaynaklandığını söyleyen Bakan Zeybekçi, " Tek başına güçlü bir iktidar döneminde bir savcının bir iddianame hazırladı ve hazırladığı iddianame 1080 sayfa çuvallar dolası deli ve belgeler var. Bir mahkemeye verdi bu belgeleri mahkeme 15 dakika sonra kararını açıklayarak aşağıda ismi bulunan şirketlerin ve kuruşlara el konulmasına faaliyetlerinin durdurulmasına hükmetti. Bu karar 17-25 Aralık ihanetidir. Yine 2015 yılında terör örgütünün uzantısı olun bir partiyi allayıp boyalayıp bu millete pazarlamadılar mı?. Ellerine sav verip demokrasi türküleri söyletmediler mi? Onlar biz Türkiye'de hukuk sisteminde içinde kalacağız. Türkiye'ye bölmeden parçalamadan parlamentoda siyaset yapacağız sözü vermediler mi? Bu millet oy vermedi mi. 80 milletvekili ile meclise taşıdılar. Daha sonra bunlara gelen talimatla siz kimsiniz Türkiye'de siyaset yapıyorsunuz. Biz alttan siz de içerden Türkiye'yi sardık. Tek başına iktidar yok Şimdi tam zamanı sizde silahı takacaksınız bu işi hep birlikte bitireceğiz Türkiye'yi kan gölüne çevireceğiz. Çukurlar, öz yönetim safsatalarıyla şehirleri yerle bir ettiler. Bunlar değil mi oramızı buramızı Kandil'e dayıyoruz diyenler. İç barışa zararı olduğu gibi ekonomiye büyük zarar verdiler" dedi.