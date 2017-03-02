Almanya'daki skandala Bozdağ'dan ilk açıklama!

Bekir Bozdağ diplomatik skandalın ardından ilk açıklamayı yaptı. Bozdağ, 'Teröristlere her türlü destek var. Bunun adı demokrasi değildir' dedi.

Bakan Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı ile yapacağı toplantıyı iptal ettiği ve Türkiye'ye döneceğini söyledi.

İşte Bozdağ'ın açıklamaları:

"Bulduğumuz başka yerlerde de polis toplantı yapılmasına engel çıkardı.İzinleri alınmış bir buluşmayı maalesef bulamadık.

Her zaman insan hakları ifade özgürlüğü üzerine konuşmalar yapan ve kendileri dışındaki herkesi eleştiren Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir.

"TERÖRİSTLER İÇİN HER ŞEY SERBEST"

Kusura bakılmasın çok net söylüyorum demokrasiye ifade hürriyetine yakışan bir şey değil. Ne biçim bir demokrasidir ki teröristler için her şey serbest her türlü destek var. Ama meşru hükümetler için büyük engeller çıkarılıyor. Bunun adı demokrasi değildir.

"ALMAN ADALET BAKANI GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETTİM"

Bugün toplantıya gitmiş olsaydık, Alman Adalet Bakanı'nın talebi üzerine bir görüşmemiz olacaktı. Ancak Gaggenau'da yapacağımız toplantı iptal edilince ben de Adalet Bakanı ile yapacağımız toplantıyı iptal ettim. Buradan Türkiye'ye döneceğiz

NİHAT ZEYBEKCİ'NİN PROGRAMI DA İPTAL OLDU MU

Sayın Zeybekci'nin programının da iptal edildiğini duydum. Bu anti demokratik yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu, büyük bir çifte standarttır."