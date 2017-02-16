Almanya'da zehirli bulut paniği

Almanya'da kimyasal madde üreten fabrikada meydana gelen patlamanın ardından zehirli bulutlar Oberhausen bölgesinde paniğe neden oldu.
Almanya'da kimyasal madde üreten fabrikada meydana gelen patlamanın ardından zehirli bulutlar Oberhausen bölgesinde paniğe neden oldu. Almanya'nın Ruhr bölgesinde kimyasal fabrikada meydana gelen patlamadan sonra zehirli bulutlar oluştu. İtfaiye servisleri, patlamanın sülfürik asit konteynerinde meydana geldiğini söyledi. Patlama sonrası yaralanmaların yaşanmadığı aktarıldı. Yetkililer bölge halkını evlerinden ayrılmamaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyardı. Olay yerinde yaşayanlar daha güvenli bölgelere yerleştirildi.
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