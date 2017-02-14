14.02.2017 15:05 Almanya'da yumurta sıkıntısı

Almanya'da kuş gribi nedeniyle beyaz et tüketiminde ciddi gerileme yaşanırken, şimdi de yumurta üretiminde sıkıntılar baş göstermeye başladı. Almanya'da kuş gribi nedeniyle beyaz et tüketiminde ciddi gerileme yaşanırken, şimdi de yumurta üretiminde sıkıntılar baş göstermeye başladı.

2016 yılında H5N8 virüsünden dolayı 622 bin tavuk, hindi ve ördek gibi kanatlı hayvanların itlaf edildiği Almanya'da "serbest gezen tavuk yumurtası" üretimi durma noktasına geldi. Federal Tarım Bakanlığı tarafından H5N8 virüsünün daha fazla yayılmaması isin tavuk çiftliklerinde kanatlı hayvanlara getirilen mecburi kümes ikameti, yumurta sektörünü zora soktu.

Kuş gribi tehlikesinin henüz geçmediğini belirten bakanlık yetkilileri, kanatlıların kümeslerde kalmaya devam edeceğini açıkladı. Bavyera Eyaleti Tarım Bakanı Helmut Brunner, tavukların 12 hafta kümeslerde kaldıktan sonra yumurtlayacakları yumurtaların "serbest gezen tavuk yumurtası" olmayacağını, yakın bir gelecekte ise bu tür yumurtaların da marketlerde zor bulunan bir tür olacağını söyledi. Kuş gribi nedeniyle Eyalet ve Federal Tarım Bakanlıklarının çiftliklere maddi destek sağladığını belirten Brunner, krizin devam etmesi halinde Avrupa Birliği Tarım Fonundan da maddi yardım alınacağını açıkladı.

(Mehmet Koca / İHA)

