Almanya'da Türkler'in zaferi

Türk boks kulübü EC BOXING'in Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlediği dev boks galası, zafer gecesine dönüştü.

Türk boks kulübü EC BOXING'in Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlediği dev boks galası, zafer gecesine dönüştü.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen bu gecede ringe çıkan üç Türk boksör de ringden zaferle indi. Avrupa Şamiyonluğuna dövüşen Fatih Keleş, Ermeni rakibine ringi dar ederek, profesyonel ringlerdeki ilk altın kemerini almayı başardı. Ali Eren Demirezen de rakibini ilk dakikada nakavt ederek büyük bir başarıya imza attı.

EC BOXGING boksörlerinden Christian Hammer de Avrupa şampiyonluğu kemerini koruma maçında tecrübeli Fransız rakibini yenerek kemerini yeniden beline takmayı başardı. Gecenin en önemli maçlarından birisi de Igor Michailkin'in çıktığı dünya şampiyonluk karşılaşmasıydı. Kıran kırana gecen karşılaşmada tecrübeli rakibini yenen EC BOXING boksörü Michailkin, Türk kulübüne ilk dünya şampiyonluk kemerini getiren boksör oldu. Gecenin asıl maçında ringe çıkan Alman Mario Daser, muhteşem bir performansla eski dünya şampiyonu Ola Afolabi'yi nakavt etmeyi başardı. İki altın kemer için birden dövüşen Daser'in rakibine indirdiği güçlü yumruklar karşısında antrenörü havlu atmak zorunda kaldı. İki kere yere düşen rakip yerden kalkmakta zorlandı.

EC BOXING Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan, çok kaliteli maçlara imza attıklarını vurgulayarak, "Dünyanın en iyi boksörlerini getirdik. Hedefimiz izleyenlere kaliteli maçlar izletirken, dünyadaki Türk imajına da katkı sağlamaktı. Önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük maçlara imza atacağız" dedi.

