Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Almanya'da terörist sayısında artış
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Almanya'da terörist sayısında artış

Almanya Anayasayı Korumu Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, ülkesinde, DEAŞ terör örgütü mensuplarının sayısında artış olduğunu söyledi.

Almanya Anayasayı Korumu Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, ülkesinde, DEAŞ terör örgütü mensuplarının sayısında artış olduğunu söyledi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Polis Kongresi'nde, Avrupa ülkelerindeki terör tehditleri karşısında işbirliğinin arttırılması konusu masaya yatırıldı. Anayasayı Koruma Federal Dairesi (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, Almaya'da terör tehlikesinin devam ettiğini hatta giderek arttığını söyledi. Hans-Georg Maassen, 2016 yılında bin 200 olan DEAŞ mensubu sayısının bu yıl bin 600 olduğunu belirterek, tespit edilen potansiyel terör eylemcilerinden 570'inin eyleme hazır olan kişiler olduğuna dikkati çekti. Haber alma teşkilatlarının işlerinin zor olduğun belirten BfV Başkanı Maassen, sanal ortamda oluşturulan terör gruplarının deşifre olabilmesi için istihbarat teşkilatlarının bu yönde çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledi.
Maassen, 2015 yılında Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın telefonlarına 520 ihbar geldiğini, 2016 yılında ise bin 104 ihbar geldiğini ifade etti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hac kuraları cuma günü çekilecek
Erdoğan, darbecilerden şikayetçi oldu! Tam 6 sayfalık...
Bölge İdare Mahkemesi onarsa başkanlığı bitecek
Antalyaspor'a 'tatlı' sürpriz
Adam ile kuğunun şaşırtan dostluğu
Reel kesim güven endeksi yükseldi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı
AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı
Demirtaş'a hapis cezası!
Demirtaş'a hapis cezası!
'Zekai Aksakallı, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü'
'Zekai Aksakallı, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü'
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
Erken emeklilik için üç formül
Erken emeklilik için üç formül
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hac kuraları cuma günü çekilecek
Hac kuraları cuma günü çekilecek
Erdoğan, darbecilerden şikayetçi oldu! Tam 6 sayfalık...
Erdoğan, darbecilerden şikayetçi oldu! Tam 6 sayfalık...
Bölge İdare Mahkemesi onarsa başkanlığı bitecek
Bölge İdare Mahkemesi onarsa başkanlığı bitecek
Antalyaspor'a 'tatlı' sürpriz
Antalyaspor'a 'tatlı' sürpriz
Adam ile kuğunun şaşırtan dostluğu
Adam ile kuğunun şaşırtan dostluğu
Reel kesim güven endeksi yükseldi
Reel kesim güven endeksi yükseldi
Almanya'ya 'DİTİB' tepkisi
Almanya'ya 'DİTİB' tepkisi
MHP'li vekilden 'bozkurt işareti' yorumu
MHP'li vekilden 'bozkurt işareti' yorumu
İstanbul'da yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul'da yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
İşte DEAŞ'ın El Bab'daki yeraltı dünyası
İşte DEAŞ'ın El Bab'daki yeraltı dünyası
Polisin elinden kaçan şahsı vatandaşlar böyle yakaladı!
Polisin elinden kaçan şahsı vatandaşlar böyle yakaladı!
Almanya'da terörist sayısında artış
Almanya'da terörist sayısında artış

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English