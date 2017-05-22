Almanya'da 'terör' alarmı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Berlin'deki genel merkezi, bomba şüphesiyle boşaltıldı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Berlin'deki genel merkezi, bomba şüphesiyle boşaltıldı.

Willy-Brandt-Haus binasında 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler için Sosyal Demokrat Parti Yönetim kurulu seçim programının görüşülürken posta odasında fark edilen şüpheli paket üzerine genel merkez binasının boşaltıldığı ve olay yerine itfaiye, bomba imha uzmanları ve ambulanslar sevk edildiği açıklandı.

Willy-Brandt-Haus basın sözcülüğü SPD Yönetim kurulu toplantısında Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann, Genel Sekreter Katarina Barley veya Çalışma Bakanı Andrea Nahles 'in bulunduğu belirtildi.

(Mehmet Koca / İHA)