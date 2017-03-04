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Almanya'da seçme yaşının 16'ya indirilmesi isteniyor
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Almanya'da seçme yaşının 16'ya indirilmesi isteniyor

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller Partisi, 18 olan seçme yaşının yerel, eyalet ve federal seçimlerde 16'ya indirilmesini istiyor.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller Partisi, 18 olan seçme yaşının yerel, eyalet ve federal seçimlerde 16'ya indirilmesini istiyor.
SPD-Genel Sekreteri Katarina Barley, mevcut sistemde gençlerle yaşlılar arasında dengesizlik olduğunu belirterek, seçme yaşının 16'ya indirilmesiyle bu dengesizliğin ortadan kaldıracağını ve gençlerin siyasete erken yasta ağırlık vereceğini söyledi. SPD'nin Haziran ayında tanıtacağı secim beyannamesinde seçmen yaşının 16'ya indirilmesi maddesinin konacağını belirtti.
Yeşiller Partisi Meclis Gurup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, seçme yaşının 16'ya indirilmesini desteklediklerini belirterek, gençlerin siyasi süreçte daha etkin olmaları ve erken katılmalarının önemli olduğu kadar onların da talepleri bundan dolayı dikkate alınacağını söyledi. Hristiyan Demokrat Parti ise gençlerin 18 yaşında oy kullanmalarını isterken 16 yaşına indirilmesine karşı çıktığını açıkladı.
Sosyal Demokrat Gençlik Organizasyonu (JUSO) Başkanı Johanna Uekermann 16 yaşında gençlerin kendi gelecekleri için önemli kararlar aldıkların seçme yaşının 16'ya indirilmesi siyaset için önemli faktör oluşturacaklarını savundu
83 milyon nüfusa sahip olan Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde 61 milyon 500 seçmen oy kullanabilecek. Bunlardan 3 milyonu ilk kez oy kullanacak. Yaşları 18-30 arasındaki seçmen gençler oy vereceklerin yüzde 15,4'ünü oluşturuyor. Seçimlerde en büyük bölümünü ise oluşturan yas grubu 70 yaşın ve üzerindekilerin oranı yüzde 12.7. İkinci sıradaki en büyük yas gurubu ise 50-60 yaş grubu yüzde 12.3 oranına sahip.
(Mehmet Koca/İHA)

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