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Almanya'da sahneden indirilen öğrenciler o anları anlattı
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Almanya'da sahneden indirilen öğrenciler o anları anlattı

Almanya'da, logosunda Türk bayrağı bulunduğu gerekçesiyle sahneden indirilen öğrenciler ve Çocuk Saz Okulu'nu yöneten Zeki Bekar, o anları anlattı.

Almanya'da, logosunda Türk bayrağı bulunduğu gerekçesiyle sahneden indirilen öğrenciler ve Çocuk Saz Okulu'nu yöneten Zeki Bekar, o anları anlattı.
Almanya'nın Münih kentinde 1 Temmuz'da Kültürler Festivali'nde "Çocuk Saz Okulu" grubu, logosunda Türk bayrağı bulunduğu gerekçesiyle sahneden indirildi. 10 kişilik çocuk grubu, ikinci parçanın sonunda kendilerine verilen sürenin tamamlanmasına izin verilmeden sahneden indirildi. Çocuk Saz Okulu'nu yöneten Zeki Bekar, yaşananları İHA'ya anlattı.
Olayın şokunu atlatamadığını kaydeden Bekar, "Olayın etkisi büyük sarsıntı yaptı bize. Öğrencilerimizle birlikte gösteri yapmak için özel olarak davet edildik ve tam bir ay hazırlandık. Konser günü gittik, sahnede yerimizi aldık. Bize 40 dakika süre tanınmıştı. 40 dakika hareketli oyun havaları çalacaktık. Sekizinci dakikada, ikinci parçamızın bitimi ile birlikte bir anda bir hareketlilik ile karışılaştık. Üç, dört kişi sahneye daldılar" dedi.

"KÜLTÜR FESTİVALİNDE TÜRK BAYRAĞININ OLMAMASI GEREKİYORMUŞ"
Sahneye giren kişilerin mikrofon kablolarını çıkarttıklarını sözlerine ekleyen Bekar, "Neye uğradığımızı şaşırdık. Hiçbir açıklamada bulunmadılar. Program bitti dediler. O an nedenini sorduk ama bir açıklama getirilmedi. Daha sonra anladık ki, sahnenin arka kısmında logo Türkiye haritası ve Türk bayrağı var. Sebep o şekilde iletildi bize. Kültür festivalinde Türk bayrağının olmaması gerekiyormuş" açıklamasını yaptı.

"ÇOCUKLAR BELKİ KURSA DEVAM ETMEK BİLE İSTEMEYECEKLER"
Festivalde herhangi bir bayrağın asılmasının yasaklandığı söylenmesi halinde dikkatli olabileceklerini kaydeden Bekar, "Öğrencilerimizin özellikle 7 ve 11 yaş grubundaki çocukların halini görmeliydiniz. İçler acısıydı, hala daha şoktalar. Çocuklar belki kursa devam etmek bile istemeyecekler. O kadar etkilendiler. Ben çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN BAYRAK DEMEK HER ŞEY DEMEK"
Olay yerinde bulunan veli Nurgül hanım, "Çocuklarla birlikte oraya sevinç ve heyecanla gittik. Oraya giderken siyah beyaz giyindiler. Daha sonra omuzlarına kırmızı şal aldılar. Türk bayrağını simgeleyen şallardı. Bir iki türkü söyledikten sonra hemen sahneden inmelerini söylediler. Çok büyük bir travma yaşadı çocuklar. Kızım çok üzüldü. Küçük bayrakları salladıkları için programı bitirdiklerini, bir an evvel sahneyi boşaltmalarını söylediler. Biz Türk insanı bayrağı için canını veren insanlarız. Bizim için bayrak demek her şey demek. Bayrak için canımızı veririz 15 Temmuz'da gördüğünüz gibi. Bizim için yurt dışında olmamız bir şey ifade etmiyor. Nerede olursak olalım bizim için bayrak kutsaldır. Düğünümüzde, ölümüzde, sevincimizde, üzüntümüzde her zaman her yerde bayrağımızla tanınan milletiz biz. Almanlar bizim gibi değil. Hiçbir etkinliklerinde bayrağı eline alıp da sokağa çıkan bir millet hiç görmedik. Bayrağımıza yapılan büyük bir hakaret" ifadelerini kullandı.

"İKİ PARÇA SONRA İNDİRMELERİ HAKARET OLDU"
Emirhan isimli öğrenci ise, iki şarkı çaldıklarını daha sonra mikrofonları çekip kendilerini sahneden indirdiğini belirterek, biraz üzüldüğünü dile getirdi. Kürşat adlı öğrenci ise bir ay boyunca çalıştıklarını heyecanla gittiklerini ve iki parça sonra kendilerini sahneden indirdiklerini söyledi. Çok hazırlandıklarını sözlerine ekleyen Kürşat, "İki parça sonra indirmeleri hakaret oldu" dedi.

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