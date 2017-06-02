Almanya'da müzik festivaline terör engeli

Almanya'nın en büyük müzik festivali Rock am Ring, terör tehdidi gerekçesiyle iptal edildi.
Almanya'nın en büyük müzik festivali Rock am Ring, terör tehdidi gerekçesiyle iptal edildi. Almanya'nın en büyük müzik festivali Rock am Ring, terör tehdidi gerekçesiyle iptal edildi. Festival organizatörleri, Facebook'ta yayınladığı mesajda, polisin festivali durdurduğunu ve binayı önlem olarak boşalttığını bildirdi. Ziyaretçilere sakin ve düzenli bir şekilde alandan ayrılmaları önerildi. Motor sporları için en iyi bilinen Nürnberg yakınlarındaki bir arena olan Nürburgring'e 80.000'den fazla izleyici, pazar gününe kadar sürmesi planlanan yıllık festivale katılmıştı. Manchester'daki terör saldırısının ardından polis, alanda bin 200'den fazla polis memuru bulundurarak, festival için güvenlik seviyesini arttırmıştı. Öte yandan, Organizatörler cumartesi günü festivale devam etmeyi umduklarını açıkladı.
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