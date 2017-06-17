Almanya'da Müslümanlar teröre karşı yürüdü

Almanya'da yaşayan Müslümanlar, terör ve şiddeti protesto etmek için Köln kentinde yürüyüş düzenledi.

Almanya'da yaşayan Müslümanlar, terör ve şiddeti protesto etmek için Köln kentinde yürüyüş düzenledi.

Almanya'da yaşayan Müslümanlar, Köln şehrinin Heumarkt Meydanı'nda terör ve şiddeti protesto mitingi düzenledi. Taşınan pankart, dövizler ve yapılan konuşmalarla terör ve şiddet protesto edildi. Terör eylemlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunun yapıldığı mitinge Göç ve Uyumdan Sorumlu Federal Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi ile Almanya Türk Toplumu Derneğinin de bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, siyasi parti, sanatçı ve politikacı da destek verdi. "Nicht MitUns- Bizimle değil" sloganıyla düzenlenen mitinge Almanların yoğun ilgi gösterdikleri gözlendi. Müslümanlık, Hristiyanlık, Museviliği temsil eden bir sembol, yürüyüş kortejinin en önünde yuvarlanarak yürüyüş bitimine kadar taşındı. 10 bin kişinin katılması beklenen gösteriye yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gözlendi.

Gösterinin organizatörlerinden İslam Bilimci Lamya Kaddor, "İslam adına insan öldüren ya da terör eylemleri gerçekleştirenlere bizim inancımızın bunu kabul etmediğini ve bizim adımıza yapamayacaklarını göstermemiz gerekiyor" dedi.

Liberal İslam Birliği Derneğinin de idarecilerinden olan Kaddor, "Müslümanlara terörle aranıza mesafe koyduğunuzu belirtin diyenler için bu gösteriyi yapmıyoruz. Biz tepkimizi dile getirmek, yeter artık demek için buradayız. Ayrıca İslam algısını düzeltmek demokratik ve özgür Müslümanlar'ın olduğunu göstermek için de bu gösteriyi düzenliyoruz" diye konuştu.

Mitingde organizatör Tarek Mohamed ve Lamya Kaddor'un yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri de, yaptıkları konuşmalarda terör ve şiddetin her türlüsünü kınadıklarını ve inançları adına bu şekilde eylemleri asla kabul etmediklerini söylediler.

Müslümanların Almanya'daki en büyük çatı kuruluşu olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ise yapılan gösteriye destek vermediğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. DİTİB adına yapılan açıklamada, kendileri ile önceden görüşülmeden planları yapılan ve Ramazan ayında saatlerce 25 derece sıcağın altında oruç tutan Müslümanların yaşayacağı zorluk göz önde bulundurulmadan kısa süre içerisinde planları yapılan bir gösteriye katılmayacakları belirtilmişti.

(Sinan Karamurat/İHA)